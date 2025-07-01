在某些情况下，可以在 Sonicare For Kids 应用程序中恢复刷牙记录。
如果您在使用 Sonicare For Kids 应用程序时仍遇到问题，请通过联系飞利浦支持人员 | 飞利浦直接联系我们，以获得进一步帮助。
此页面上的信息适用于以下型号： HX6322/29, HX6322/04.
在哪个国家/地区可以使用飞利浦 Sonicare for Kids 应用程序？
如果我切换设备，将对 Sonicare For Kids 应用程序数据有何影响？
如何在 Sonicare for Kids 应用程序中恢复刷牙记录？
Sonicare 应用程序中的刷牙指导如何工作？
Sonicare 应用程序在哪些国家/地区可用？
为什么飞利浦 Sonicare 应用程序需要权限
Sonicare 牙刷的电池状态指示灯表示什么？
Sonicare 牙刷的电池可以使用多长时间？
在哪里可以购买 Sonicare 牙刷的配件？
为什么我的刷头和手柄之间存在间隙？
Sonicare 牙刷有哪些刷牙模式？
可以使用我的 Sonicare 充电器为其他牙刷充电吗？
哪款刷头适合我的 Sonicare 牙刷？
Sonicare 电动牙刷的电池可以更换吗？
如何注册我的 Sonicare 牙刷？
如何为我的 Sonicare 牙刷充电？
飞利浦 Sonicare DiamondClean 钻石亮白型声波震动牙刷对儿童是否安全？
如何使用我的飞利浦 Sonicare 牙刷？
我可以在淋浴或沐浴时使用我的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷吗？
如何重新校准飞利浦 Sonicare 牙刷的压力传感器设置
如果戴有牙齿矫正器，我该如何使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷？
如何清洁我的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷？
我如何将牙刷连接到 Sonicare 应用程序？