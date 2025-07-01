飞利浦支持 如何在 Sonicare for Kids 应用程序中恢复刷牙记录？

在某些情况下，可以在 Sonicare For Kids 应用程序中恢复刷牙记录。

在应用程序中选择孩子的档案。 选择屏幕左侧的日历按钮。 选择“我的日历”选项。 视缺失情况点击太阳和/或月亮图标，使当天日期旁出现绿色对号。您应该会在红色“X”原来所在的位置看到一个黄色图标。 前往家长控制面板。 点击有黄色半环的地方。这些是孩子请求给予积分的早和晚刷牙环节。选择绿色复选标记。 这将为之前错过的刷牙环节补记积分，并恢复“连胜挑战”记录！

如果您在使用 Sonicare For Kids 应用程序时仍遇到问题，请通过联系飞利浦支持人员 | 飞利浦直接联系我们，以获得进一步帮助。









