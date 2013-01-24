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咖啡

咖啡制作过程    

    • 咖啡樹

      咖啡树

       

      咖啡树会长出可食用的果实，而咖啡豆其实是果实内的种子。在研磨与烹煮前，需先将绿色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以获得想要的风味。

      咖啡樹種植在熱帶與亞熱帶地區。

      理想的气候

       

      咖啡树种植在热带与亚热带地区。在高海拔环境与凉爽潮湿的气候中茁壮蓬勃。

      阿拉比卡或羅巴斯塔

      阿拉比卡或罗巴斯塔

       

      咖啡豆有两个品种：阿拉比卡与罗巴斯塔。阿拉比卡是受欢迎的品种，散发细致的香气；罗巴斯塔的咖啡因含量较高。大部分的混合咖啡豆都兼含两者。

      取出紅色咖啡果實的種子並加以乾燥

      收成与处理

       

      当红色的咖啡果实完全成熟，就会以人工摘採，取出其中的种子并加以干燥。尚未成熟的果实则会留在树上继续生长。

    • 將綠色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以獲得想要的風味

      从青涩到棕熟

       

      为了达到期望的风味并突显某些特色，需要把绿色咖啡豆烘焙至不同程度。烘焙度主要可分为三种：浅褐色、褐色与深褐色。烘焙颜色越深，咖啡因含量越少。

      混合咖啡豆以調配出別具風味、自成一格的咖啡

      混合调配

       

      藉由混合不同品种及烘焙度的咖啡豆，可调制出自成一格的咖啡，或是稳定一致的口味与香气。这是一门艺术，需要闻香、「杯测」(品评) 及敏锐的味蕾。依据烘豆后带出的个别特色与品质，例如可可味、花香味、丰厚感与明亮酸味等来混合豆子。

      我們的全自動咖啡機可為您沖煮出完美咖啡

      冲煮一杯咖啡

       

      要冲煮出一杯咖啡，牵涉到许多要素：研磨、温度、萃取时间、咖啡与水的比例。只需按下按钮，我们的全自动咖啡机即可一手包办，而我们的半自动咖啡机则将点燃您心中的咖啡师魂。

      加入牛奶成就完美咖啡

      加入牛奶

       

      意式浓缩咖啡本身即有一层咖啡脂。如果是其他类型的咖啡，您可以运用蒸气、手工打制或搅拌等方式，打出合您心意的奶泡！请使用刚从冰箱取出的全脂牛奶，以获得风味与质感。

        咖啡豆品种

        咖啡豆

         

        正如选择葡萄酒一样，请依赖您的味蕾选择正确的豆子。因为生长在不同地区的咖啡豆各自拥有不同的风味特色。


        高度、温度、土壤，甚至收成方式都是影响因素。而咖啡豆的烘焙也让它们产生更加精微奥妙的风味差异与独到的口感。


        谈到您杯中的咖啡，只有两种咖啡豆值得一提：阿拉比卡与罗巴斯塔。

        阿拉比卡咖啡

        阿拉比卡

         

        咖啡界中的香槟，阿拉比卡咖啡豆拥有华丽浓郁的香气，可产生既温和又醇厚的口感。

        羅巴斯塔咖啡

        罗巴斯塔

         

        咖啡界中的咖啡因皇后，罗巴斯塔咖啡豆的咖啡因含量大约是阿拉比卡豆的两倍，赋予这种咖啡浓烈并略带苦涩的风味。

        麝香貓咖啡

        麝香猫

         

        想要来一场非比寻常的美食体验吗？试试从印尼麝香猫粪便中所取出的珍贵咖啡豆。这种类似猫鼬的动物会食用咖啡的果实，然后将咖啡豆排出体外。果实所经历的消化过程使咖啡豆别有一番风味。

        咖啡豆香气

        新鮮研磨

        大家都爱新鲜研磨的咖啡豆香气。这并非偶然，而是因为每颗豆子都含有近 800 种不同的挥发性香氛与气味。想像各种香料、香草、坚果、蔬菜、鲜花与水果。


        调制咖啡的艺术在于萃取出密封在每颗果实中的珍宝。经由研磨豆子，可让水带出更多可溶物质，而这些物质正是最后绽放在您杯中的风味与香气来源。

        一杯咖啡

        15 分钟规则

         

         

        研磨过的咖啡在经过 15 分钟后会失去大约 60% 的香气。

        这就是为什麽我们建议您：
        • 将您的咖啡豆存放在真空、不受光照及远离潮湿之处
        • 在烘焙后的 6 至 8 周内饮用完毕
        • 永远在您煮咖啡前才现磨您的咖啡豆