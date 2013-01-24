咖啡树会长出可食用的果实，而咖啡豆其实是果实内的种子。在研磨与烹煮前，需先将绿色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以获得想要的风味。
咖啡树会长出可食用的果实，而咖啡豆其实是果实内的种子。在研磨与烹煮前，需先将绿色的咖啡原豆烘焙至不同程度，以获得想要的风味。
咖啡树种植在热带与亚热带地区。在高海拔环境与凉爽潮湿的气候中茁壮蓬勃。
咖啡豆有两个品种：阿拉比卡与罗巴斯塔。阿拉比卡是受欢迎的品种，散发细致的香气；罗巴斯塔的咖啡因含量较高。大部分的混合咖啡豆都兼含两者。
当红色的咖啡果实完全成熟，就会以人工摘採，取出其中的种子并加以干燥。尚未成熟的果实则会留在树上继续生长。
为了达到期望的风味并突显某些特色，需要把绿色咖啡豆烘焙至不同程度。烘焙度主要可分为三种：浅褐色、褐色与深褐色。烘焙颜色越深，咖啡因含量越少。
藉由混合不同品种及烘焙度的咖啡豆，可调制出自成一格的咖啡，或是稳定一致的口味与香气。这是一门艺术，需要闻香、「杯测」(品评) 及敏锐的味蕾。依据烘豆后带出的个别特色与品质，例如可可味、花香味、丰厚感与明亮酸味等来混合豆子。
要冲煮出一杯咖啡，牵涉到许多要素：研磨、温度、萃取时间、咖啡与水的比例。只需按下按钮，我们的全自动咖啡机即可一手包办，而我们的半自动咖啡机则将点燃您心中的咖啡师魂。
意式浓缩咖啡本身即有一层咖啡脂。如果是其他类型的咖啡，您可以运用蒸气、手工打制或搅拌等方式，打出合您心意的奶泡！请使用刚从冰箱取出的全脂牛奶，以获得风味与质感。