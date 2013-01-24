正如选择葡萄酒一样，请依赖您的味蕾选择正确的豆子。因为生长在不同地区的咖啡豆各自拥有不同的风味特色。



高度、温度、土壤，甚至收成方式都是影响因素。而咖啡豆的烘焙也让它们产生更加精微奥妙的风味差异与独到的口感。



谈到您杯中的咖啡，只有两种咖啡豆值得一提：阿拉比卡与罗巴斯塔。