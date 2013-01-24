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鸡排佐以布里软干酪和腌火腿

份数 4 p, 准备时间: 15 m, 烹饪时间 15 m
无坚果食品
蔬菜
主菜
干酪
Airfryer 空气炸锅
鸡肉
90 分钟以上

原料

  • 2 块大鸡排
  • 鲜胡椒粉
  • 4 小片布里软干酪
  • 1 汤匙细香葱，切碎
  • 4 片腌火腿

方向

  • 将 airfryer 空气炸锅预热至 180°C。
  • 将鸡排切成四等份，然后从边缘水平 切开 1 厘米。打开鸡排并洒上盐和胡椒粉。 在每份鸡排上放上火腿片和一些细香葱。
  • 合上鸡排，用火腿片紧紧裹住四周。在酿鸡排上涂抹薄薄的一层 橄榄油，然后放入炸篮中。
  • 将炸篮滑入 AirFryer 空气炸锅，将计时器设为 15 分钟。将 鸡排烘烤至微焦即可。配以土豆泥和 炒菊苣，味道更美
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