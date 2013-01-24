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辛辣乡村炸薯条

配菜 - 供 4 人食用

份数 4 p, 准备时间: 10 m, 烹饪时间 20 m
无坚果食品
素食者
无乳糖食品
主菜
30-60 分钟
土豆
Airfryer 空气炸锅
无奶食品
无麦麸

原料

  • 800 克糯土豆
  • 2 根小干辣椒或 1 满茶匙鲜辣椒粉、干辣椒片
  • ½ 汤匙鲜黑胡椒粉
  • 1 汤匙橄榄油

方向

  • 将 AirFryer 空气炸锅预热到 180°C。
  • 在流水中将土豆刮净，然后将其沿纵向切成 1½ 厘米的窄条。
  • 将薯条在水中浸泡至少 30 分钟。彻底沥干后 用厨房用纸将它们拍干。
  • 将辣椒捣成碎粉（在研钵中）并与橄榄油 、胡椒粉、咖喱粉在碗中调拌均匀，最后将混合物涂抹在薯条上。
  • 将薯条放入炸篮并将炸篮滑入 airfryer 空气炸锅中。 将计时器设定为 20 分钟，将薯条炸至金黄色 即可。炸制过程中，要不时地翻动薯条。
  • 最后将炸薯条摆在盘子里，洒上盐。如配以牛排，味道更美。
辛辣乡村炸薯条

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