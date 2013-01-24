主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

产品

辛辣鸡腿佐以烧烤腌料

主菜 - 供 4 人食用

份数 4 p, 准备时间: 25 m, 烹饪时间 20 m
0-30 分钟
无坚果食品
无乳糖食品
主菜
Airfryer 空气炸锅
无奶食品
鸡肉

原料

  • 1 个蒜瓣，剁碎
  • ½ 汤匙芥末
  • 2 茶匙红糖
  • 1 茶匙红辣椒粉
  • 鲜辣黑胡椒粉
  • 1 汤匙橄榄油
  • 4 个鸡腿

方向

  • 将 AirFryer 空气炸锅预热到 200°C。
  • 将大蒜与芥末、红糖、红辣椒粉调拌均匀，加入少许盐和 胡椒粉调味。加入橄榄油调拌。
  • 用腌料彻底擦抹鸡腿，腌泡 20 分钟。
  • 将鸡腿放入炸篮并将炸篮滑入 airfryer 空气炸锅中。将计时器设定为 10 分钟。将鸡腿烤至褐色即可。
  • 然后将温度降至 150°C，再烤 10 分钟即可。
  • 将鸡腿与玉米沙拉和法式面包一起享用。
辛辣鸡腿佐以烧烤腌料

相关菜谱

查看所有的食譜