主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

产品

酸乳酪炸薯条

配菜 – 供 3-4 人食用

份数 3 p, 准备时间: 20 m, 烹饪时间 15 m
无坚果食品
素食者
主菜
30-60 分钟
土豆
Airfryer 空气炸锅
无麦麸

原料

  • 500 克大糯土豆
  • ½ 汤匙（橄榄）油
  • 150 毫升（希腊）酸奶
  • 2 汤匙欧芹叶，切碎
  • 鲜辣黑胡椒粉

方向

  • 将土豆削皮并切（用炸薯条切刀）成 8 毫米厚的 长条。
  • 将薯条在水中浸泡至少 30 分钟。彻底沥干后 用厨房用纸将它们拍干。
  • 将 airfryer 空气炸锅预热至 150°C。将薯条置于大碗中 ，用油仔细涂抹，然后放入炸篮。
  • 将炸篮滑入 AirFryer 空气炸锅并将计时器设为 5 分钟。将薯条炸至 香脆并待其冷却。
  • 现在将 AirFryer 空气炸锅温度升高至 180°C。将装有薯条的炸篮再次 滑入 AirFryer 空气炸锅并将计时器设为 12-16 分钟。将薯条炸至 金黄色。
  • 在炸制薯条的同时制作酸乳酪。将酸奶 、欧芹叶和细香葱在小碗中调拌均匀。加入盐和胡椒粉调味。
  • 将炸好的薯条放在衬垫厨房用纸的滤器中沥干。然后洒上盐。
酸乳酪炸薯条

相关菜谱

查看所有的食譜

相关产品

  • Viva Collection Airfryer 空气炸锅配件 - 烘烤篮
    -{discount-value}

    Viva Collection Airfryer 空气炸锅配件 - 烘烤篮

    View product