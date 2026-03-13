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Daily Collection Airfryer 空气炸锅

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用户手册和文档

User Manual Philips Daily Collection Airfryer

  • PDF 文件, 1.3 MB
  • 13 March 2026

飞利浦高速热风循环技术让您用空气煎炸食物，需油很少或根本无需用油，就能带来食物外酥里嫩的极佳口感和美妙味道！

  • PDF 文件
  • 6 August 2026

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