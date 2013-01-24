主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Premium

Airfryer 空气炸锅

HD9741/11
  • 健康的煎炸方法* 健康的煎炸方法* 健康的煎炸方法*
    -{discount-value}

    Premium Airfryer 空气炸锅

    HD9741/11

    健康的煎炸方法*

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在减少食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,799.00

    Premium Airfryer 空气炸锅

    健康的煎炸方法*

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在减少食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。 查看所有优势

    健康的煎炸方法*

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在减少食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,799.00

    Premium Airfryer 空气炸锅

    健康的煎炸方法*

    飞利浦 Airfryer 空气炸锅 Twin TurboStar 只需少量油或不用油即可利用热空气煎炸您喜爱的食物。Twin TurboStar 双层高速空气循环技术旨在减少食物中的脂肪，打造健康的食物煎炸方式，让您和您的家人乐享美食。 查看所有优势

    相似产品

    See all airfryer

      健康的煎炸方法*

      享受松脆可口美食，无惧油脂*

      • 空气炸锅
      • 时尚黑
      • 黑色、0.8 千克
      煎炒。烘烤。烧烤。烘焙。乃至重新加热。

      煎炒。烘烤。烧烤。烘焙。乃至重新加热。

      您可以用 Airfryer 空气炸锅制作上百种美味菜肴。煎炒、烘烤、烧烤、烘焙乃至重新加热。每一口都像上一口一样美味四溢，这得益于飞利浦高速气流和海星型设计。它可以全面均匀地烹饪食物，让您每次都能畅享美味佳肴。

      应用程序和随附的免费调配手册中提供上百种食谱

      应用程序和随附的免费调配手册中提供上百种食谱

      从快速健康的小吃到家庭美食，我们免费的食谱手册提供了超过 30 种来自专业厨师的美味妙招和简易操作说明。我们的飞利浦 Airfryer 空气炸锅应用程序可为您提供丰富的技巧、教程和简易食谱。

      去脂技术可分离和收集多余脂肪

      去脂技术可分离和收集多余脂肪

      去除食物中多余的脂肪，品享更健康的菜肴。飞利浦 Airfryer 空气炸锅是一款采用去脂技术的 Airfryer 空气炸锅，可分离和收集多余脂肪。增添风味，减少油脂，享受外焦里嫩的美味食物。

      高速空气循环技术带来美味可口的松脆口感

      高速空气循环技术带来美味可口的松脆口感

      飞利浦高速空气循环技术可产生快达 7 倍的气流，烹饪的食物更松脆，美味可口*。享受更健康的美味点心和外焦里嫩的美味食物

      用少量油或不用油煎炸

      用少量油或不用油煎炸

      Airfryer 空气炸锅利用热空气制作您喜爱的食物，只需用少量油或不添加油，因此您可以在煎炸食物的同时减少高达 90% 的脂肪量*。只需较少的脂肪量即可让您享用到如油炸般美味、松脆的食物。

      带有 4 种预设烹饪程序的数字显示屏

      带有 4 种预设烹饪程序的数字显示屏

      数字界面操作简单，具有预设烹饪程序，可一键烹饪冷冻薯条、肉、鱼和鸡腿。QuickControl 旋钮可以设置温度和烹饪时间。

      烹饪速度比烤箱快 1.5 倍*

      烹饪速度比烤箱快 1.5 倍*

      使用飞利浦 Airfryer 空气炸锅，烹饪速度比以往更快、更方便。得益于我们的快速加热和高速空气循环技术，烹饪食物的速度比烤箱快 1.5 倍。很棒的一点是您无需预热 Airfryer 空气炸锅。将其打开后便可以开始烹饪。

      快速清洁，可用洗碗机清洗所有可拆卸部件

      快速清洁，可用洗碗机清洗所有可拆卸部件

      Airfryer 空气炸锅的快速清洁炸篮配有可分离式不粘网格嵌件，清洁快速方便。炸篮和带不粘涂层的可分离式抽屉均可用洗碗机清洗，让您清洁无忧。

      我们小巧的 Airfryer 空气炸锅，适合制作 0.8 千克的油炸食物

      我们小巧的 Airfryer 空气炸锅，适合制作 0.8 千克的油炸食物

      Airfryer 空气炸锅无需很大空间。全新飞利浦 Airfryer 空气炸锅比以往还要小巧 20％*，但烹饪的食物量依旧不变。也就是 0.8 千克的油炸食物，多达 4 份。因此，您可以轻松将它放在厨房台面，每天都能使用。

      技术规格

      • 设计和外观

        产品重量
        5.3  克
        控制板颜色
        黑色

      • 普通参数

        预设烹饪功能
        Y
        快速清洁
        Y
        冷却外壁
        Y
        集成式电线储藏格
        Y
        可放心用洗碗机清洗
        Y
        自动关熄功能
        Y
        电源线存储装置
        Y
        就绪信号
        Y
        温度控制
        80 - 200 °C
        开/关按键
        Y
        电源指示灯
        Y
        产品功能
        • 自动关熄功能
        • 电源线存储装置
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 开/关按键
        • 就绪信号
        • 温度控制
        • 电源指示灯
        • 快速清洁
        • 先进的快速加热功能
        • 防滑底座
        • 专利高速空气循环技术
        • 预设烹饪功能
        • 时间控制
        技术
        去脂技术
        时间控制
        长达 60 分钟
        预设程序
        4

      • 包含附件

        LED 显示屏
        Y
        美味食谱手册
        Y
        专利高速空气循环技术
        Y

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        功率
        1500  瓦
        保温按钮
        Y
        即时启动/无需预热
        Y
        预设按钮
        Y
        程序
        4 个预设
        保存您的烹饪设置
        接口
        数字
        去脂技术
        Y
        炸篮容量
        0.8 千克炸薯条
        电线长度
        0.8  米
        电压
        220  伏
        炸篮容量
        0.8  千克

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        365x266x280  毫米
        产品重量
        5.3  千克

      • 设计

        颜色
        时尚黑

      • 表面处理

        机身材料
        塑料

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
      电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品

            • 与飞利浦 Viva 系列 Airfryer 空气炸锅对比，总容量可容纳 800 克炸薯条
            • *就鸡肉和猪肉的脂肪量与重油电炸锅和煎锅相比
            • *与传统烤箱烤制的炸薯条和鸡腿相比
            • *与具有平底的飞利浦 Viva Airfryer 空气炸锅的气流速度相比，高速空气循环技术可使炸篮中的气流速度提升 7 倍
            • * 与传统飞利浦电炸锅炸制的新鲜薯条相比