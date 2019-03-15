用少量油或不用油煎炸

Airfryer 空气炸锅利用热空气制作您喜爱的食物，只需加一点点油或完全不用加油，因此您可以在煎炸食物的同时减少高达 90% 的脂肪量***。只需很少的脂肪量即可让您享用到如油炸般美味、松脆的食物。