经临床证明，与手动牙刷相比，飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷头可提供非凡的牙菌斑去除效果。更有效地防止蛀牙，让拜访牙医的过程更轻松愉悦，让您的孩子茁壮成长。保证对牙齿更满意或无偿退款。
飞利浦 Sonicare For Kids 标准牙刷头采用曲线外形，完美贴合 7 岁以上儿童的牙齿，柔软刷毛带来轻柔清洁体验。牙刷头背面采用橡胶制成，令清洁更安全更愉悦。并为 4 岁以上儿童提供更小的体积小巧牙刷头。
使用我们的声波震动牙刷，您能充分利用孩子刷牙的有限时间，帮助其养成健康的刷牙习惯和掌握刷牙技巧。
Philips Sonicare 牙刷头是我们高频、高振幅刷牙运动（每分钟可执行超过 31,000 次震动）核心技术的关键。我们卓越的声波技术将力量从牙刷柄一直延伸到牙刷头的顶尖。这种声波运动会产生一种动态的流动洁力，可使液体深入齿间并沿着牙龈线流动，从而每次都能实现出色且温和的口腔清洁。
飞利浦 Sonicare For Kids 刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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