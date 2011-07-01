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  • 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。 柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。

    Philips Sonicare Sensitive 标准型声波震动牙刷头

    HX6052/05

    柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。

    飞利浦 Sonicare Sensitive 牙刷头特别适合那些希望减缓敏感牙齿和牙龈疼痛的人士。

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    Philips Sonicare Sensitive 标准型声波震动牙刷头

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    柔软和舒适的清洁适合敏感牙齿。

    为敏感牙齿和牙龈带来非凡的清洁效果

    • 2 盒装
    • 标准规格
    • 卡入式
    • 适合敏感牙齿和牙龈
    采用创新刷毛设计，可轻柔地去除牙菌斑

    采用创新刷毛设计，可轻柔地去除牙菌斑

    这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用柔软刷毛，具有轻柔高效的清洁效果。它还采用特别的外形设计，能缓和对牙齿的冲击，带来更轻柔的刷牙体验。并提供更小巧紧凑的尺寸，实现精准清洁。

    比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    比手动牙刷更有效地清除牙菌斑

    经临床证明，较手动牙刷相比，我们的飞利浦 Sonicare 敏感型牙刷头可提供较好的牙菌斑去除效果。

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

    飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

    该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    是养成健康口腔护理习惯的一部分

    就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

    提示型刷毛可确保高效清洁

    提示型刷毛可确保高效清洁

    乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      白色
      刷毛硬度
      柔软
      提示型刷毛
      蓝色刷毛逐渐褪色
      规格
      标准

    • 兼容性

      牙刷头系统
      卡入式
      适用型号
      • HealthyWhite+
      • 2 系列牙菌斑防御型
      • 3 系列牙龈健康型
      • 钻石亮白型
      • EasyClean
      • FlexCare
      • 致臻护齿型
      • 深层净护型
      • 儿童
      • 健康净白型

    • 包含

      刷头
      2 支敏感型标准牙刷头

    • 质量和性能

      替换
      每隔 3 个月

    • 健康益处

      去除牙菌斑
      有助于去除牙菌斑

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