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ExpertClean 7300

声波震动牙刷与应用程序

HX9609/04
  • 清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。 清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。 清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。
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    ExpertClean 7300 声波震动牙刷与应用程序

    HX9609/04

    清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。

    保持良好的刷牙习惯很难。ExpertClean 将在两次牙医检查之间为您提供指导。内置智能传感器可让您知道何时调整压力，而使用该应用程序的进度报告则有助于您坚持正确的刷牙习惯。 查看所有优势

    ExpertClean 7300 声波震动牙刷与应用程序

    清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。

    保持良好的刷牙习惯很难。ExpertClean 将在两次牙医检查之间为您提供指导。内置智能传感器可让您知道何时调整压力，而使用该应用程序的进度报告则有助于您坚持正确的刷牙习惯。 查看所有优势

    清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。

    保持良好的刷牙习惯很难。ExpertClean 将在两次牙医检查之间为您提供指导。内置智能传感器可让您知道何时调整压力，而使用该应用程序的进度报告则有助于您坚持正确的刷牙习惯。 查看所有优势

    ExpertClean 7300 声波震动牙刷与应用程序

    清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。

    保持良好的刷牙习惯很难。ExpertClean 将在两次牙医检查之间为您提供指导。内置智能传感器可让您知道何时调整压力，而使用该应用程序的进度报告则有助于您坚持正确的刷牙习惯。 查看所有优势

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      清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。

      • 轻松打造互联刷牙体验
      • 内置压力传感器
      • 智能刷头感应
      • 3 种模式、3 种强度
      个性化刷牙体验

      个性化刷牙体验

      ExpertClean 配备清洁、牙龈保健和深层清洁+ 模式，悉心满足您的刷牙需求。清洁模式可实现出色的每日清洁，牙龈保健模式可为牙龈提供轻柔高效清洁，深层清洁+ 模式可提供舒爽深层清洁。三种强度可允许您在大幅提升清洁效果的较高设置和适合更敏感口腔的较低设置之间进行选择。

      提醒您是否用力过猛

      提醒您是否用力过猛

      您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 ExpertClean 会注意到这一点。如果需要减缓力度，牙刷会发出脉冲音。这是让刷头完成工作的提醒。70% 的人发现此功能有助于其养成更好的刷牙习惯。

      轻松充电，个性化启动

      轻松充电，个性化启动

      在正常使用情况下，一次充电，ExpertClean 的续航时间便可长达 2 周。

      高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

      高效去除牙菌斑，温柔呵护牙龈

      智臻清洁刷头经过精心设计，旨在带给您深层清洁体验。柔软灵活的侧面和刷毛出色贴合牙齿轮廓周围的曲线，令接触面的贴合度高出 4 倍，帮助您轻松清洁难以触及的口腔区域*。

      指导您开始和保持健康的刷牙习惯

      指导您开始和保持健康的刷牙习惯

      ExpertClean 可为您提供必要的指导，帮助您在两次牙医检查之间改善口腔健康并保持健康的刷牙习惯。内置智能传感器可在您太过用力时进行提醒，并通过将您的刷牙体验连接至 Sonicare 应用程序，提供个性化进度报告，帮助您确保始终正确刷牙，并了解一段时间后的口腔健康改善情况。

      清除高达 10 倍以上的牙菌斑*适合深层清洁

      清除高达 10 倍以上的牙菌斑*适合深层清洁

      知晓您正在使用智臻清洁刷头进行深层清洁。柔软、灵活的刷毛旨在贴合牙齿轮廓周围的曲线，令接触面的贴合度高出 4 倍**，并在难以触及的口腔区域清除多达 10 倍的牙菌斑。

      始终了解何时更换您的刷头

      始终了解何时更换您的刷头

      随着时间的推移，所有的刷头都会磨损，因此您需要密切注意刷头的情况，以确保牙齿仍能获得出色的清洁。我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的 BrushSync 刷头更换提醒和短促的蜂鸣音便会给予提示。

      BrushSync 可自动选择适合您的理想模式

      BrushSync 可自动选择适合您的理想模式

      智能刷头可确保您使用正确的模式和强度，以获得出色的清洁效果。

      技术规格

      • 模式

        3 种强度
        • 中等
        清洁
        实现卓越的每日清洁
        深层清洁+
        实现舒爽的深层清洁
        牙龈健康
        特别注意臼齿

      • 包含

        手柄
        1 个 ExpertClean 刷柄
        刷头
        1 个智臻牙菌斑防御刷头（C3）
        充电器
        1

      • BrushSync 模式配对

        C3 智臻牙菌斑防御刷头
        与清洁模式配对

      • 连接

        Bluetooth® 无线技术
        已连接刷牙应用程序

      • 兼容性

        Android 兼容性
        • Android 手机
        • 支持蓝牙 4.0 的平板电脑
        iOS 兼容性
        • iPad 第 3 代或更高版本
        • iPhone 4S 或更高版本
        • 带 iOS7 或更高版本
        • 兼容 iOS7 操作系统

      • 设计和外观

        颜色
        白色和浅蓝色

      • 清洁效能

        性能
        去除多达 10 倍的牙菌斑 *
        压力反馈
        可提示用户的振动手柄
        提醒功能
        BrushPacer 和 Smartimer 两分钟智能计时器

      • 精锐感知科技

        智能力度感应
        刷牙太过用力时提醒
        BrushSync 刷头更换提醒
        • 始终了解
        • 何时更换刷头
        BrushSync 技术
        • 连接智能刷柄和
        • 智能刷头

      • 操作简易

        牙刷柄兼容性
        便捷的卡入式刷头
        更换提醒
        • 始终确保卓越效果
        • 提醒图标亮起
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        14 天***

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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            • 超过手动牙刷
            • ** 基于每天刷牙两次，每次两分钟