清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。
保持良好的刷牙习惯很难。ExpertClean 将在两次牙医检查之间为您提供指导。内置智能传感器可让您知道何时调整压力，而使用该应用程序的进度报告则有助于您坚持正确的刷牙习惯。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。
保持良好的刷牙习惯很难。ExpertClean 将在两次牙医检查之间为您提供指导。内置智能传感器可让您知道何时调整压力，而使用该应用程序的进度报告则有助于您坚持正确的刷牙习惯。 查看所有优势
清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。
保持良好的刷牙习惯很难。ExpertClean 将在两次牙医检查之间为您提供指导。内置智能传感器可让您知道何时调整压力，而使用该应用程序的进度报告则有助于您坚持正确的刷牙习惯。 查看所有优势
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清除牙龈周围多达 10 倍的牙菌斑。
保持良好的刷牙习惯很难。ExpertClean 将在两次牙医检查之间为您提供指导。内置智能传感器可让您知道何时调整压力，而使用该应用程序的进度报告则有助于您坚持正确的刷牙习惯。 查看所有优势
ExpertClean 配备清洁、牙龈保健和深层清洁+ 模式，悉心满足您的刷牙需求。清洁模式可实现出色的每日清洁，牙龈保健模式可为牙龈提供轻柔高效清洁，深层清洁+ 模式可提供舒爽深层清洁。三种强度可允许您在大幅提升清洁效果的较高设置和适合更敏感口腔的较低设置之间进行选择。
您可能不太注意刷牙时是否太用力，但 ExpertClean 会注意到这一点。如果需要减缓力度，牙刷会发出脉冲音。这是让刷头完成工作的提醒。70% 的人发现此功能有助于其养成更好的刷牙习惯。
在正常使用情况下，一次充电，ExpertClean 的续航时间便可长达 2 周。
智臻清洁刷头经过精心设计，旨在带给您深层清洁体验。柔软灵活的侧面和刷毛出色贴合牙齿轮廓周围的曲线，令接触面的贴合度高出 4 倍，帮助您轻松清洁难以触及的口腔区域*。
ExpertClean 可为您提供必要的指导，帮助您在两次牙医检查之间改善口腔健康并保持健康的刷牙习惯。内置智能传感器可在您太过用力时进行提醒，并通过将您的刷牙体验连接至 Sonicare 应用程序，提供个性化进度报告，帮助您确保始终正确刷牙，并了解一段时间后的口腔健康改善情况。
知晓您正在使用智臻清洁刷头进行深层清洁。柔软、灵活的刷毛旨在贴合牙齿轮廓周围的曲线，令接触面的贴合度高出 4 倍**，并在难以触及的口腔区域清除多达 10 倍的牙菌斑。
随着时间的推移，所有的刷头都会磨损，因此您需要密切注意刷头的情况，以确保牙齿仍能获得出色的清洁。我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的 BrushSync 刷头更换提醒和短促的蜂鸣音便会给予提示。
智能刷头可确保您使用正确的模式和强度，以获得出色的清洁效果。
模式
包含
BrushSync 模式配对
连接
兼容性
设计和外观
清洁效能
精锐感知科技
操作简易
技术规格
功率
服务
HX6066/69
HX6064/67
HX6063/96
HX6063/67
HX9053/96
HX9013/67
HX9003/67
HX9073/96
HX9063/96
HX9063/67
HX6066/71
HX9053/67
HX9031/67
HX6016/63
HX6013/63
HX6011/63
HX6053/63