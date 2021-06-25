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  • 全面护理，令牙齿更洁白* 全面护理，令牙齿更洁白* 全面护理，令牙齿更洁白*

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 充电式牙刷

    HX9911/62

    全面护理，令牙齿更洁白*

    使用飞利浦 Sonicare 钻石亮白电动牙刷，享受全面口腔护理——牙渍去除效果提升高达 100%（相较于普通牙刷）**。其智能互联技术可追踪您的刷牙习惯，助力您守护口腔健康。

    查看所有优势

    提供以下颜色/尺寸:

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 充电式牙刷

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    可温和去除多达 10 倍牙菌斑*

    • 牙菌斑清除效果高出 10 倍*
    • 清除牙渍提升多达 100%**
    • 智能力度感应
    • 4 种模式和 3 种强度
    仅 3 天牙齿美白效果就提高一倍*

    仅 3 天牙齿美白效果就提高一倍*

    使用这款 Premium W3 刷头亮白牙齿。其中心采用五角形排列紧密的硬刷毛，可美白和抛光牙齿，3 天内可清除多达一倍的牙渍*。触感柔软的刷头有利于刷毛的运动，能舒适地刷到更多区域，去除牙菌斑的效果比手动牙刷高 10 倍。

    Sonicare 流体动力

    Sonicare 流体动力

    飞利浦 Sonicare 电动牙刷轻柔且高效，每分钟 62000 次的刷毛摆动可呵护您的牙齿和牙龈。Sonicare 流体动力技术通过驱动液体深入牙齿间和牙龈线来辅助刷毛进行清洁。

    借助我们的压力传感器保护您的牙龈

    借助我们的压力传感器保护您的牙龈

    刷牙时很容易用力过猛，因此这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷配备智能光学传感器，可检测过大压力。如果您刷牙力度过大，它会通过轻轻振动提醒您减轻压力，帮助保护牙龈。

    选择您理想的清洁体验

    选择您理想的清洁体验

    通过 12 种刷牙设置来提升您的口腔护理体验。无论您是想要深度清洁还是有特定的护理重点，这款电动牙刷都能满足您的需求。您可以从“清洁”、“亮白+”、“牙龈健康”和“深层清洁+”这四种模式中选择，并可调整到三种强度级别中的一种，以实现个性化清洁。

    刷牙建议尽在掌握

    刷牙建议尽在掌握

    使用 Sonicare 电动牙刷和应用程序达成口腔健康目标。二者无缝协作，为您提供刷牙指导、提示和技巧以及个性化内容。两者结合，构筑坚不可摧的口腔健康守护屏障。

    精心设计，用心呵护

    精心设计，用心呵护

    从纤薄的设计到时尚的充电座，这款电动牙刷的每一处细节都由我们专业的设计师和工程师精心打造。此外，小巧的出行收纳包可为您的牙刷提供周全保护，方便您随身携带。

    借助刷头更换提醒功能，始终保持最佳刷牙效果

    借助刷头更换提醒功能，始终保持最佳刷牙效果

    您知道吗？刷头在三个月后的清洁效果会变差。牙科专业人士建议定期更换刷头，这就是为什么飞利浦 Sonicare 电动牙刷提供刷头更换提醒功能的原因。它会追踪您刷牙的频率和力度，然后在需要时提醒您更换新刷头。

    14 天的正常刷牙需求

    14 天的正常刷牙需求

    充电一次可满足长达 14 天的正常刷牙需求，为您的日常生活带来全新的便利。

    技术规格

    • 强度

      提升清洁效果
      中等
      实现每日清洁
      适合敏感牙齿和牙龈

    • 功率

      电压
      100-240 伏

    • 技术规格

      电池
      充电式设计
      操作时间（电量从满到空）
      14 天
      电池类型
      锂离子
      能耗
      待机时无显示 <0.11 瓦

    • 设计和外观

      颜色
      碧绿渐变

    • 服务

      保修
      2 年有限保修
      软件支持
      Philips 可在购买日期后提供为期 2 年的相关软件更新。

    • 兼容性

      蓝牙无线技术
      已连接 Sonicare 应用程序
      Android 兼容性
      使用配备蓝牙 4.0 及以上的 Android 手机
      iOS 兼容性
      使用配备蓝牙 4.0 及以上的 iPhone 手机

    • 操作简易

      把手
      时尚精巧的设计
      电量不足指示
      当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
      牙刷柄兼容性
      便捷的卡入式刷头
      时间设定
      BrushPacer 和 SmartTimer

    • 包含

      把手
      1 个钻石亮白 9000
      刷头
      1 个智臻亮白刷头（W3）
      充电器
      1 个充电座和充电架
      出行收纳包
      1 个出行收纳包

    • 清洁效能

      去除牙菌斑
      效果提升 10 倍*
      美白
      清除牙渍提升多达 100%**
      速度
      62,000 次电刷运动/分钟

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁
      深层清洁+
      实现舒爽的深层清洁
      牙龈健康
      轻柔按摩牙龈
      亮白+
      帮助去除表面污渍

    • 精锐感知科技

      压力反馈
      振动和脉动声
      更换提醒
      让您知晓何时更换刷头

    • Sonicare 应用程序

      跟踪和进度报告
      随着时间推移监测您的刷牙模式，帮助您保持良好的口腔卫生。

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