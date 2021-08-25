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全面护理，令牙齿更洁白*
采用先进的 Sonicare 技术，打造洁白牙齿和健康口腔。通过连接的应用程序进行指导和跟踪，轻轻呵护牙龈。提供 4 种模式和 3 档强度可供选择，带来个性化刷牙体验。查看所有优势
使用这款 Premium W3 刷头亮白牙齿。其中心采用五角形排列紧密的硬刷毛，可美白和抛光牙齿，3 天内可清除多达一倍的牙渍*。触感柔软的刷头有利于刷毛的运动，能舒适地刷到更多区域，去除牙菌斑的效果比手动牙刷高 10 倍。
飞利浦 Sonicare 电动牙刷轻柔且高效，每分钟 62000 次的刷毛摆动可呵护您的牙齿和牙龈。Sonicare 流体动力技术通过驱动液体深入牙齿间和牙龈线来辅助刷毛进行清洁。
刷牙时很容易用力过猛，因此这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷配备智能光学传感器，可检测过大压力。如果您刷牙力度过大，它会通过轻轻振动提醒您减轻压力，帮助保护牙龈。
通过 12 种刷牙设置来提升您的口腔护理体验。无论您是想要深度清洁还是有特定的护理重点，这款电动牙刷都能满足您的需求。您可以从“清洁”、“亮白+”、“牙龈健康”和“深层清洁+”这四种模式中选择，并可调整到三种强度级别中的一种，以实现个性化清洁。
使用 Sonicare 电动牙刷和应用程序达成口腔健康目标。二者无缝协作，为您提供刷牙指导、提示和技巧以及个性化内容。两者结合，构筑坚不可摧的口腔健康守护屏障。
从纤薄的设计到时尚的充电座，这款电动牙刷的每一处细节都由我们专业的设计师和工程师精心打造。此外，小巧的出行收纳包可为您的牙刷提供周全保护，方便您随身携带。
您知道吗？刷头在三个月后的清洁效果会变差。牙科专业人士建议定期更换刷头，这就是为什么飞利浦 Sonicare 电动牙刷提供刷头更换提醒功能的原因。它会追踪您刷牙的频率和力度，然后在需要时提醒您更换新刷头。
充电一次可满足长达 14 天的正常刷牙需求，为您的日常生活带来全新的便利。
强度
功率
技术规格
设计和外观
服务
兼容性
操作简易
包含
清洁效能
模式
精锐感知科技
Sonicare 应用程序
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