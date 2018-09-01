SH98 替换刀头与所有带圆形刀头（SP981X、SP982X 和 SP986X）的 S9000 Prestige 剃须刀兼容。他们与带角形刀头 S9000 Prestige（SP983X、SP984X、SP987X 和 SP988X）的剃须刀不兼容，可使用 SH91 型号代替。SH91 替换刀头与所有 S9000 Prestige 剃须刀、带角形刀头和带圆形刀头的剃须刀兼容。
1. 拔下剃须刀头部件的顶部面板。2. 更换新的剃须刀头支架解决方案。 3. 要重置剃须刀，请按住开/关按钮超过 5 秒钟。
升级版解决方案使您的飞利浦剃须刀的维护比以往更加轻松。这种全新款式让您只需两步即可安装全新剃须刀头，为您带来卓越的清洁效果，同时优化您的日常剃须体验。
使用飞利浦 S9000 Prestige 电动剃须刀，令剃须格外贴面。采用具有持久锋利度的纳米技术精准剃须刀片，能够高度精准地进行剃须，为您打造精致效果。
即使在较长胡须上也能完成高效剃须。此款飞利浦剃须刀具有更宽、更圆的开口，每次滑动都能捕捉更多的须发，并且可以防止在同一部位重复剃须。
S9000 Prestige 剃须刀具有防摩擦亲肤环，可轻松地在皮肤上滑动。
新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。