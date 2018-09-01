搜索词

  • 重置剃须刀，激发新活力 重置剃须刀，激发新活力 重置剃须刀，激发新活力

    Shaver S9000 Prestige 飞利浦9000系列电动剃须刀头

    SH98/71

    查找此产品的支持

    This product is discontinued

    and has been replaced by model number SH91/51

    Go to shop

    相似产品

    See all 替换刀头

    兼容产品

    在哪可以找到我的型号？
    查找我的产品编号
    在哪里可以找到我的产品编号？
    找到符合以下条件的产品 未找到符合以下条件的产品

    重置剃须刀，激发新活力

    每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

    • NanoTech 精准剃须刀片
    • 适合 SP981X、SP982X 和 SP986X
    适用于 S9000 Prestige 的替换刀头

    适用于 S9000 Prestige 的替换刀头

    SH98 替换刀头与所有带圆形刀头（SP981X、SP982X 和 SP986X）的 S9000 Prestige 剃须刀兼容。他们与带角形刀头 S9000 Prestige（SP983X、SP984X、SP987X 和 SP988X）的剃须刀不兼容，可使用 SH91 型号代替。SH91 替换刀头与所有 S9000 Prestige 剃须刀、带角形刀头和带圆形刀头的剃须刀兼容。

    轻松更换

    轻松更换

    1. 拔下剃须刀头部件的顶部面板。2. 更换新的剃须刀头支架解决方案。 3. 要重置剃须刀，请按住开/关按钮超过 5 秒钟。

    保持剃须刀理想状态的简易方法

    保持剃须刀理想状态的简易方法

    升级版解决方案使您的飞利浦剃须刀的维护比以往更加轻松。这种全新款式让您只需两步即可安装全新剃须刀头，为您带来卓越的清洁效果，同时优化您的日常剃须体验。

    强劲锋利刀片，出众贴面效果

    强劲锋利刀片，出众贴面效果

    使用飞利浦 S9000 Prestige 电动剃须刀，令剃须格外贴面。采用具有持久锋利度的纳米技术精准剃须刀片，能够高度精准地进行剃须，为您打造精致效果。

    更少的剃须滑动次数。带来出色的肌肤舒适度。

    更少的剃须滑动次数。带来出色的肌肤舒适度。

    即使在较长胡须上也能完成高效剃须。此款飞利浦剃须刀具有更宽、更圆的开口，每次滑动都能捕捉更多的须发，并且可以防止在同一部位重复剃须。

    轻松地在皮肤上滑动

    轻松地在皮肤上滑动

    S9000 Prestige 剃须刀具有防摩擦亲肤环，可轻松地在皮肤上滑动。

    仅需两部即可更换剃须刀头

    仅需两部即可更换剃须刀头

    新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。

    技术规格

    • 剃须刀头

      适合产品型号
      适合 SP981X、SP982X 和 SP986X
      每个包装的剃须刀头数
      3

    • 附件

      支架
      完全组装的支架
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。