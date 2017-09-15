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咖啡

  • 品质生活 轻松醇享
    Philips LatteGo

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  • 尽享丝绒拿铁和芳醇美式
    一键优雅 萃出不凡
    Philips 9000系列

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  • 产品系列

    滴滤式咖啡机

    将研磨咖啡放入滤纸，冲煮出一整壶充满香气的咖啡，与亲朋好友一同分享，轻松写意。
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    半自动意式咖啡机

    亲手操控半自动咖啡机，来掌控咖啡的浓度，口感的顺滑程度，尽显咖啡大师风范。
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    全自动意式咖啡机

    咖啡机自动为您准备各种咖啡饮品，界面直观，操作方便，口感纯正，体现您对咖啡品质的追求。
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  • 品牌故事

    50年来的咖啡传承

    自 1965 起，飞利浦把咖啡带进一般人家，并以领先的技术（例如我们创新的煮沸及冲煮系统）引导出咖啡机革命潮流。进入 21 世纪，我们与 Sara Lee 携手合作，推出全世界第一台咖啡包机种 SENSEO®。此外，来自意式浓缩咖啡发源地的意大利热门品牌 Saeco 与 Gaggia 也加入了飞利浦家族的行列。我们目前的产品组合包括一系列品项完整的咖啡机与扩增功能的配件。我们在庆祝 50 年的悠久咖啡传承之际推出另一项突破性的发展，也就是全球首台可煮出完美滴滤式或意式浓缩咖啡的两用式咖啡机。
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    第一台全自动意式咖啡机的发明者

    Saeco 在 1985 年发明第一台全自动意式咖啡机，让您在自家厨房即可享用道地的意式咖啡。这是 Saeco 30 年创新的第一个技术里程碑。

    Saeco 持续致力于高品质工艺和设计时尚咖啡机，并反映出专业咖啡师的实际程序与技术。每位经验丰富的意大利咖啡师都是本能地用心冲煮出完美的意式咖啡，而冲煮出完美意式咖啡的艺术也是一门科学……

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  • 咖啡文化

    咖啡豆品种

    探索阿拉比卡与罗巴斯塔咖啡豆的差异。
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    不同类型的咖啡

    探索我们咖啡机可制作的各种类型咖啡。
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    咖啡豆香气

    了解我们喜欢新鲜研磨咖啡香味的原因。
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    产品系列

    • 滴滤式咖啡机

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    • 半自动意式咖啡机

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      品牌故事

      50年来的咖啡传承

      自 1965 起，飞利浦把咖啡带进一般人家，并以领先的技术（例如我们创新的煮沸及冲煮系统）引导出咖啡机革命潮流……
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      第一台全自动意式咖啡机的发明者

      Saeco 在 1985 年发明第一台全自动意式咖啡机，让您在自家厨房即可享用道地的意式咖啡。这是 Saeco 30 年创新的第一个技术里程碑……
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      • 咖啡豆品种

        探索阿拉比卡与罗巴斯塔咖啡豆的差异。
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        探索我们咖啡机可制作的各种类型咖啡。
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        了解我们喜欢新鲜研磨咖啡香味的原因。
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