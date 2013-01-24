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咖啡
全自动意式咖啡机
HD8650/07
建议零售价：4999元
100%陶瓷研磨器
咖啡醇度记忆功能
可调节研磨设置
自动清洁和除垢
查看产品
HD8650/27
建议零售价：4899元
100%陶瓷研磨器
咖啡醇度记忆功能
可调节研磨设置
自动清洁和除垢
查看产品
HD8651/07
建议零售价：6199元
100%陶瓷研磨器
咖啡醇度记忆功能
经典奶泡器
可调节研磨设置
查看产品
HD8651/17
建议零售价：5599元
100%陶瓷研磨器
咖啡醇度记忆功能
经典奶泡器
可调节研磨设置
查看产品
HD8651/27
建议零售价：6199元
100%陶瓷研磨器
咖啡醇度记忆功能
经典奶泡器
可调节研磨设置
查看产品
HD8761/07
建议零售价：7199元
100%陶瓷研磨器
三色直观显示屏
经典奶泡器
可调节研磨设置
查看产品
HD8762/07
建议零售价：7599元
100%陶瓷研磨器
自动卡布奇诺功能
可调节研磨设置
三色直观显示屏
查看产品
HD8824/01
100%陶瓷研磨器
自动卡布奇诺功能
可调节研磨设置
咖啡醇度记忆功能
查看产品
2100 series 全自动浓缩咖啡机
HD8652/57
Daily Collection 咖啡机
HD7432/20
轻松制作美味浓缩咖啡和卡布奇诺。借助全新 2100 系列，只需一键即可轻松享用最爱的饮品，一切源于易于操作的小巧咖啡机，完美融入厨房，伴您生活左右。
点击了解产品详情
官方建议零售价:
￥4,699.00
Grind & Brew 咖啡机
HD7762/00
Grind & Brew 咖啡机
HD7762/00
这是一款全新独特使用豆盒转换器可选择单一豆种或两种豆混合研磨的咖啡机。它带有烹煮旋钮的直观LCD用户界面可以让您直观的选择所需设定。飞利浦咖啡机含有集成定时器.只需简单设定，即可从清晨的咖啡香气中醒来。
点击了解产品详情
官方建议零售价:
￥1,799.00
探索我们的独特功能
100%陶瓷研磨器
完全采用陶瓷研磨器，不会使咖啡豆过热，告别咖啡烧焦的味道。陶瓷材料还可以确保持久的性能和静音操作
意式/美式切换功能
全自动浓缩咖啡机终于可以冲煮出口味纯正的滴滤咖啡了！轻拉控制杆，即可畅享经典早间咖啡或浓郁的浓缩咖啡。借助独特的 CoffeeSwitch 功能，您可以随心随时选择完美咖啡类型，享受新鲜研磨咖啡豆变幻出来的美妙体验
集成储奶容器
以最轻松的方式畅享具有适宜温度的超级奶香卡布奇诺。只需将牛奶倒入储奶容器，然后插回咖啡机并选择您喜爱的咖啡饮品。无论是卡布奇诺还是奶泡，几秒钟之内，即可享用到醇美饮品，温度适宜且无任何飞溅
直观用户显示屏
直观显示屏可显示所有相关信息，助您轻松操控咖啡机并让其发挥最佳性能。通过前面板上的按钮可以轻松选择单键式咖啡饮品，醇美口感，唾手可得
关于飞利浦咖啡机
传承 50 年的专业咖啡传统与知识，飞利浦为懂得享受生活中美好事物的人士设计出轻松便利的咖啡机。每款咖啡机皆具备独一无二的冲煮系统，确保您的意式浓缩咖啡或滤煮式咖啡荟萃最浓醇的风味和香气。牛奶选项可让您从冰箱中直接取出牛奶，新鲜现打奶泡，无时无刻都能依照您的心情，煮出一杯奶香醇郁的卡布奇诺或拿铁玛奇朵。
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探索我们的其他产品系列
滴滤式咖啡机
将研磨咖啡放入滤纸，冲煮出一整壶充满香气的咖啡，与亲朋好友一同分享，轻松写意。
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全自动意式咖啡机
咖啡机自动为您准备各种咖啡饮品，界面直观，操作方便，口感纯正，体现您对咖啡品质的追求。
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半自动意式咖啡机
亲手操控半自动咖啡机，来掌控咖啡的浓度，口感的顺滑程度，尽显咖啡大师风范。
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半自动意式咖啡机
亲手操控半自动咖啡机，来掌控咖啡的浓度，口感的顺滑程度，尽显咖啡大师风范。
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