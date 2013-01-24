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滴滤式咖啡机
HD7431/20
建议零售价：289元
小巧身材
芳香涡旋技术
直观水位刻度
防滴漏功能
查看产品
HD7435/20
建议零售价：399元
自动关机功能
芳香涡旋技术
不锈钢材质面板
防滴漏功能
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HD7447/40
建议零售价：439元
大容量水箱
经典中国红
直观水位刻度
防滴漏功能
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HD7547/80
建议零售价：???元
钛合金设计
双层不锈钢保温壶
集中水流技术
自动关机功能
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HD7685/90
建议零售价：799元
浓度调节功能
芳香涡旋技术
可调节保温时长
除垢功能
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HD5412/00
建议零售价：1899元
欧洲整机进口
沸腾烹煮科技
自动关机功能
红点设计大奖
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HD7753/00
建议零售价：???元
集成研磨器
双层不锈钢保温壶
直观显示屏
浓度选择功能
查看产品
HD7761/00
建议零售价：1999元
集成研磨器
直观显示屏
浓度选择功能
芳香涡旋技术
查看产品
Daily Collection 咖啡机
HD7432/20
Daily Collection 咖啡机
HD7432/20
全新芳香涡旋技术，配有自动关机功能！经久耐用的咖啡机揉合智能小巧的设计，便于存放，可烹制出杯杯美味咖啡！
点击了解产品详情
官方建议零售价:
￥279.00
Grind & Brew 咖啡机
HD7762/00
Grind & Brew 咖啡机
HD7762/00
这是一款全新独特使用豆盒转换器可选择单一豆种或两种豆混合研磨的咖啡机。它带有烹煮旋钮的直观LCD用户界面可以让您直观的选择所需设定。飞利浦咖啡机含有集成定时器.只需简单设定，即可从清晨的咖啡香气中醒来。
点击了解产品详情
官方建议零售价:
￥1,799.00
探索我们的独特功能
香气涡旋科技
在烹煮过程中令咖啡在整个壶内循环流动，使整壶咖啡口感均匀如一
双豆槽咖啡豆拼配功能
使用豆盒转换器可选择单一豆种或两种豆混合研磨
咖啡浓度选择
可以让您在淡、中、浓的口味中自由选择
自动关机功能
可调节自动关机时长，安全又省电
关于飞利浦咖啡机
传承 50 年的专业咖啡传统与知识，飞利浦为懂得享受生活中美好事物的人士设计出轻松便利的咖啡机。每款咖啡机皆具备独一无二的冲煮系统，确保您的意式浓缩咖啡或滤煮式咖啡荟萃最浓醇的风味和香气。牛奶选项可让您从冰箱中直接取出牛奶，新鲜现打奶泡，无时无刻都能依照您的心情，煮出一杯奶香醇郁的卡布奇诺或拿铁玛奇朵。
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探索我们的其他产品系列
半自动意式咖啡机
亲手操控半自动咖啡机，来掌控咖啡的浓度，口感的顺滑程度，尽显咖啡大师风范。
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半自动意式咖啡机
亲手操控半自动咖啡机，来掌控咖啡的浓度，口感的顺滑程度，尽显咖啡大师风范。
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全自动意式咖啡机
咖啡机自动为您准备各种咖啡饮品，界面直观，操作方便，口感纯正，体现您对咖啡品质的追求。
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咖啡机自动为您准备各种咖啡饮品，界面直观，操作方便，口感纯正，体现您对咖啡品质的追求。
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