与以下 Airfryer 空气炸锅型号兼容
- HD963X、HD965X、HD975X、HD976X、HD986X
HD9951/01
HD9953/00
与以下 Airfryer 空气炸锅型号兼容
- HD924X、HD9246X、HD927X、HD928X
HD9905/01
HD9945/01
与以下 Airfryer 空气炸锅型号兼容
- HD921X、HD922x、HD923x、HD925X
HD9910/20
使用 Airfryer 空气炸锅配件
烧烤、煎炸、烘焙更多食谱
为了使用 Airfryer 空气炸锅获得出色效果，您应使用即烤型产品。在 Airfryer 空气炸锅中制作即烤型点心时，它们会变成金黄色并且松脆。如果您在 Airfryer 空气炸锅中制作本应在重油电炸锅中制作的点心，那么点心通常保持淡色并且不太松脆。
如果您使用即烤型点心，但它们并不松脆且保持淡色，请检查以下事项：
食材量：
将原料分成小批放入炸篮。用一层原料覆盖炸篮底部。小批量原料煎炸得更均匀。
设定温度：
大多数点心需要在 200ºC 下制作，酥皮点心除外。您必须在 180ºC 下空气煎炸酥皮点心。
制作时间：
放入点心前，如果您没有预热 Airfryer 空气炸锅，开始煎炸时，请确保多增加 3 分钟制作时间。
注意：大多数点心需要烤箱指示的制作时间才会完全熟透。重油电炸锅的制作时间更短，因此会产生未熟透的结果。大多数点心需要 6 到 10 分钟烹调时间。
提示：如果您的炸丸子或点心在 Airfryer 空气炸锅中烧焦，请选择更短的制作时间。
如果点心仍不松脆并且不变成棕色，建议您联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。
与传统重油电炸锅不同，您无需在 Airfryer 空气炸锅中使用煎炸油即可制作美味的食物。Airfryer 空气炸锅通过称为 Rapid Air 技术的流程并借助循环热风煎炸食物。借助此技术，炸薯条所含的脂肪比重油电炸锅制作的薯条少 80%。制作自制薯条时，脂肪率甚至可低至 1.5%。
由于几乎或根本不用油煎炸，在 Airfryer 空气炸锅中制作食物比在传统重油电炸锅中制作食物产生的气味更少。
您可在 Airfryer 空气炸锅中制作两种冰冻薯条：
1. 冰冻即烤型薯条
2. 适合重油煎炸的冰冻薯条。
提示：其它非油炸用冰冻土豆品种也值得尝试。
注意：记住冰冻薯条各不相同。不同的品牌和品种各自的设置。在手册和快速入门指南中，您可以找到制作时间的说明。如果冰冻薯条未到达预期效果，请阅读常见问题解答“食物没有我预期的一样松脆。怎么办？”
大多数烹调油可增加 Airfryer 空气炸锅中所制作原料的风味和松脆度。
我们建议您使用传统的烹调油，例如：
您还可使用香料油或调味油，或在使用前将香料浸泡在油中。这是改变菜肴风味的一种简单方法。您还可使用黄油喷雾。
注意：使用未预先处理的新鲜原料制作自制食品时，例如刚去皮的土豆或未腌泡的鸡肉，只需加油即可。加油可使未处理的食物表面松脆，改善其风味。
存储前，建议您让 Airfryer 空气炸锅冷却。使用后，您可取出产品中的煎锅，以加快冷却过程。取出煎锅后，冷却需要 30 到 45 分钟时间。
您可向煎锅中添加冷水使之冷却。
如果要停止白烟，请按照以下步骤操作：
1. 关闭 Airfryer 空气炸锅电源。
2. 戴上隔热手套保护双手。拉出煎锅并取下炸篮。暂时将炸篮放在盘子上。
提示：您可以盖住炸篮，以保留内部的大部分热量。
3. 使用一把厨房用纸吸收煎锅底部的油。
4. 将炸篮放回煎锅，然后将煎锅滑入产品中。
5. 将定时器旋转至剩余的制作时间，继续热空气煎炸过程。
因为 Airfryer 空气炸锅中未添加油，所以产品的外表面不会像传统重油电炸锅一样变得油腻。确保您的 Airfryer 空气炸锅冷却！
1. 用湿布清洁产品外部。
2. 用热水和软海绵清洗产品内部。
3. 如有必要，可使用软到中硬度的毛刷清理粘在加热元件上的食物残渣。
重要：不要使用钢丝刷或硬毛刷，因为这可能损坏加热元件的涂层。
4. 使用软到中硬度的毛刷清理加热元件。
5. 之后用纸巾擦干加热元件。
如果您想清洁 Airfryer 空气炸锅炸篮和煎锅，请按照以下步骤操作：
1. 将 Airfryer 空气炸锅充满热水，并添加少许洗涤液。
2. 让锅和炸篮浸泡 10 分钟。
3. 使用非研磨性海绵或清洁刷清洁黑色炸篮。
4. 倒置炸篮。使用清洁刷或钢丝绒刷洗炸篮底部。
5. 使用非研磨性海绵或清洁刷清洁煎锅。