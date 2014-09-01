为了使用 Airfryer 空气炸锅获得出色效果，您应使用即烤型产品。在 Airfryer 空气炸锅中制作即烤型点心时，它们会变成金黄色并且松脆。如果您在 Airfryer 空气炸锅中制作本应在重油电炸锅中制作的点心，那么点心通常保持淡色并且不太松脆。

如果您使用即烤型点心，但它们并不松脆且保持淡色，请检查以下事项：

食材量：

将原料分成小批放入炸篮。用一层原料覆盖炸篮底部。小批量原料煎炸得更均匀。

设定温度：

大多数点心需要在 200ºC 下制作，酥皮点心除外。您必须在 180ºC 下空气煎炸酥皮点心。

制作时间：

放入点心前，如果您没有预热 Airfryer 空气炸锅，开始煎炸时，请确保多增加 3 分钟制作时间。

注意：大多数点心需要烤箱指示的制作时间才会完全熟透。重油电炸锅的制作时间更短，因此会产生未熟透的结果。大多数点心需要 6 到 10 分钟烹调时间。

提示：如果您的炸丸子或点心在 Airfryer 空气炸锅中烧焦，请选择更短的制作时间。

如果点心仍不松脆并且不变成棕色，建议您联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。