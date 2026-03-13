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4000 系列 全自动浓缩咖啡机

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用户手册和文档

User Manual Philips 4000 Series Super-automatic espresso machine

  • PDF 文件, 6.2 MB
  • 13 March 2026

想享用早间咖啡？或者来一杯浓郁的浓缩咖啡？ CoffeeSwitch 功能可让用户随心选择：控制杆一翻，就可用新鲜咖啡豆轻松冲煮浓缩咖啡或口味纯正的滴滤咖啡。

  • PDF 文件
  • 29 March 2026

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