InterCare 齿间呵护牙刷头具有加长、密集排列的优质刷毛，可去除藏匿于牙缝深处的牙菌斑。经临床证明，只需使用两周即可减少牙龈出血和发炎。
这款飞利浦 Sonicare 牙刷头具有加长的高密度刷毛，旨在去除藏匿于牙缝深处和其他难以触及区域的牙菌斑。
经临床证明，只需使用四周飞利浦 Sonicare 齿间呵护牙刷头，较可比手动牙刷清除多达 7 倍的牙菌斑。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。
就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。
乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。
设计和外观
兼容性
包含
质量和性能
健康益处
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