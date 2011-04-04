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    Shaver series 7000 SensoTouch 剃须刀头部件

    RQ11/51

    持久贴面剃须

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥489.00

    Shaver series 7000 SensoTouch 剃须刀头部件

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    持久贴面剃须

    每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得优异效果

    • 双倍准确剃须刀片
    • 替换部件
    • 适合 SensoTouch 2D (RQ11xx)
    适用于 SensoTouch 2D 剃须刀的替换刀头

    适用于 SensoTouch 2D 剃须刀的替换刀头

    RQ11 替换刀头与 SensoTouch 2D (RQ11xx) 剃须刀兼容。

    2D 智能贴合系统可轻松调节顺应曲线

    2D 智能贴合系统可轻松调节顺应曲线

    该剃须刀的 2D 智能贴合面部轮廓跟踪系统可根据您的面部曲线轻松调节，舒缓压力并消除刺激，令剃须贴面。

    剃须刀采用升级双层刀片设计

    剃须刀采用升级双层刀片设计

    飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须。

    飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

    飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

    该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

    流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可有效降低刺激感

    流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可有效降低刺激感

    该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。

    易装卸设计

    易装卸设计

    只需弹出您的飞利浦剃须刀刀头，用清洁刷清除剃下的毛发即可。

    技术规格

    • 剃须刀头

      适合产品型号
      SensoTouch 臻锋 2D 系列 (RQ11xx)
      每个包装的剃须刀头部件数
      1
    Badge-D2C

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