Shaver series 7000 SensoTouch 剃须刀头部件
持久贴面剃须
两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。 查看所有优势
Shaver series 7000 SensoTouch 剃须刀头部件
持久贴面剃须
每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得优异效果
- 双倍准确剃须刀片
- 替换部件
- 适合 SensoTouch 2D (RQ11xx)
适用于 SensoTouch 2D 剃须刀的替换刀头
RQ11 替换刀头与 SensoTouch 2D (RQ11xx) 剃须刀兼容。
2D 智能贴合系统可轻松调节顺应曲线
该剃须刀的 2D 智能贴合面部轮廓跟踪系统可根据您的面部曲线轻松调节，舒缓压力并消除刺激，令剃须贴面。
剃须刀采用升级双层刀片设计
飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现贴面的剃须。
飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。
流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可有效降低刺激感
该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于细微的剃须。
易装卸设计
只需弹出您的飞利浦剃须刀刀头，用清洁刷清除剃下的毛发即可。
技术规格
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剃须刀头
- 适合产品型号
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SensoTouch 臻锋 2D 系列 (RQ11xx)
- 每个包装的剃须刀头部件数
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1
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