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    VisaPure 痘痘肌刷头

    SC5994/00

    适用于痘痘肌的刷头

    痘痘肌刷头控油去脂，去除可能堵塞毛孔的死皮细胞。长而柔软的刷毛组合提供了轻柔的清洁效果，适合敏感痘痘肌的需求。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00

    VisaPure 痘痘肌刷头

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    适用于痘痘肌的刷头

    • 适合痘痘肌
    • 适用于日常使用
    • 每 3 个月更换一次
    • 轻松更换
    可以更好地吸收您喜爱的护肤品

    可以更好地吸收您喜爱的护肤品

    使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。

    专为实现出众卫生效果而设计

    专为实现出众卫生效果而设计

    我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

    适合痘痘肌的洁面刷

    高效温和清洁，适合痘痘肌。与单单用手洁面相比，洁面刷可去除死皮细胞和油脂，柔软洁面，呵护娇嫩的肌肤。刷毛细腻、修长并具有经过两次抛光的末端，从而确保减少对肌肤的磨擦，清洁更柔和、更有效。以柔软方式清洁肌肤，令肌肤更健康。结合皮肤科专家的建议进行开发。

    与皮肤科专家合作开发

    在痘痘肌洁面刷的研发阶段，有数位权威皮肤科专家全力投入，确保洁面刷卫生且安全适用于痘痘肌。

    特别的刷头刷毛组合

    所有 VisaPure 刷采用特别的 5 合 1 刷毛技术。每个刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔 3 倍多，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。

    卡入式刷头；易于安装和取下

    只需打开或关闭牙刷头。易于安装，我们的牙刷头适用于所有 VisaPure 型产品。

    每 3 个月更换一次

    要获得理想清洁效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。只需将毛刷从设备上拉下即可轻松更换。

    技术规格

    • 优点

      肌肤类型
      适用于油性皮肤和痘痘肌
      去角质
      去除堆积的死皮细胞

    • 兼容性

      可与所有 VisaPure 型号产品配合使用

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      替换
      便捷的卡入式刷头
      建议更换时间
      每隔 3 个月
      防水设计
      可在淋浴时使用
      易于清洁
      可与洁面产品配合使用

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