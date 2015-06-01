特别的刷头刷毛组合

所有 VisaPure 刷采用特别的 5 合 1 刷毛技术。每个刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔 3 倍多，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。