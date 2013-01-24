使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
高效温和清洁，适合痘痘肌。与单单用手洁面相比，洁面刷可去除死皮细胞和油脂，柔软洁面，呵护娇嫩的肌肤。刷毛细腻、修长并具有经过两次抛光的末端，从而确保减少对肌肤的磨擦，清洁柔和、有效。以超柔方式清洁肌肤，令肌肤健康。结合皮肤科专家的建议进行开发。
在痘痘肌洁面刷的研发阶段，有数位权威皮肤科专家全力投入，确保洁面刷卫生且安全适用于痘痘肌。
所有 VisaPure 刷采用特别的 5 合 1 刷毛技术。每个刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔 3 倍多，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。
只需打开或关闭牙刷头。易于安装，我们的牙刷头适用于所有 VisaPure 型产品。
要获得理想清洁效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。只需将毛刷从设备上拉下即可轻松更换。
兼容性
优点
操作简易
服务