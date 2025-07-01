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如何拆卸和安装飞利浦女士剃毛器的刀头？

只需按照以下指导操作，即可为飞利浦女士剃毛器安装和拆卸刀头（及刀网）。步骤编号与下方图示对应。

  1. 安装刀头时，请将其轻轻按到手柄上，直至其卡入到位。
  2. 拆卸刀头时，按下释放按钮，然后将刀头从手柄上取下。
  3. 拆卸刀网时，从刀头中轻轻拉出即可（部分旧款女士剃毛器的刀头上设有滑动按钮，用于释放刀网）。

提示：下面的视频提供了额外的指导；但您的型号可能与所示型号不同。

女士剃毛器刀头的安装、拆卸及刀网取出共分 3 步。

此页面上的信息适用于以下型号： BRL146/80, BRL140/80, BRL130/00. 点击此处显示更多产品编号  ›

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