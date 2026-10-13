飞利浦支持 如何使用飞利浦女士剃毛器才能获得更好效果？

您可以使用飞利浦女士剃毛器的剃毛刀网修剪和剃除颈部以下的体毛。例如，腋下、手臂、腿部，以及需配合修剪梳使用的比基尼区域。

开始之前：

每次使用前检查剃毛刀网是否损坏，若出现磨损或损坏，请及时更换。

确保产品干净。

在私密区域（外阴唇外侧及内侧）附近使用女士剃毛器时，务必装上修剪梳。

可在沐浴或淋浴时使用飞利浦女士剃毛器，或在清洁干燥的皮肤上使用。

为达到最佳效果，建议在剃毛前一两天去除皮肤角质。



提示：下方视频中演示的使用原则适用于所有型号的女士剃毛器，包括外观与视频中所示型号不同的产品。

使用期间 虽然您的女士剃毛器可以干湿两用，但干用通常可以提供更好的效果。这是因为湿的毛发会附着在皮肤上，使其更难被剃除。

握住产品，使刀头与皮肤完全接触，然后逆着毛发生长方向轻轻移动。请注意，即使是同一身体部位的不同区域，毛发生长方向也可能不同。

用空闲手的手指将皮肤撑开，减少皮肤表面的褶皱，为刀头提供一个可顺畅滑动的平面。

剃腋毛时，将手放在后脑勺上可以更方便地操作。

若在沐浴或淋浴时使用女士剃毛器，请定期冲洗刀头，以清除积聚的毛发。 须后护理 如果您愿意，剃毛后可在皮肤上涂抹舒缓型（不含酒精的）乳霜或润肤露。

皮肤可能需要一段时间来适应新的剃毛器。建议在每次剃毛后让皮肤得到充分的休息和恢复。

存放前，请彻底清洁女士剃毛器并晾干。存放时请装上修剪梳或保护盖，以防刀网意外损坏。