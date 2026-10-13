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如何使用飞利浦女士剃毛器才能获得更好效果？

您可以使用飞利浦女士剃毛器的剃毛刀网修剪和剃除颈部以下的体毛。例如，腋下、手臂、腿部，以及需配合修剪梳使用的比基尼区域。

开始之前：

  • 每次使用前检查剃毛刀网是否损坏，若出现磨损或损坏，请及时更换。
  • 确保产品干净。
  • 在私密区域（外阴唇外侧及内侧）附近使用女士剃毛器时，务必装上修剪梳。
  • 可在沐浴或淋浴时使用飞利浦女士剃毛器，或在清洁干燥的皮肤上使用。
  • 为达到最佳效果，建议在剃毛前一两天去除皮肤角质。


提示：下方视频中演示的使用原则适用于所有型号的女士剃毛器，包括外观与视频中所示型号不同的产品。 

此页面上的信息适用于以下型号： BRL146/80, BRL140/80, HP6306/00. 点击此处显示更多产品编号  ›

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