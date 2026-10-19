产品支持

支持主页

飞利浦支持

如何剃除或修剪不同部位的毛发以获得最佳效果？

飞利浦女士剃毛器配有剃毛刀头和修剪刀头。请观看下方视频或阅读下文，了解如何剃除或修剪身体各部位的毛发。

部分型号配备 2 档速度。请针对您要剃毛的部位，选择感觉最舒适的速度档位。要更改速度设置，在女士剃毛器开启时再次按下开/关按钮。

请查看包装盒或用户手册，了解您的型号随附了哪些配件。

此页面上的信息适用于以下型号： BRL146/80, BRL140/80, BRL130/00. 点击此处显示更多产品编号  ›

常见问题

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页