飞利浦支持 如何剃除或修剪不同部位的毛发以获得最佳效果？

飞利浦女士剃毛器配有剃毛刀头和修剪刀头。请观看下方视频或阅读下文，了解如何剃除或修剪身体各部位的毛发。

部分型号配备 2 档速度。请针对您要剃毛的部位，选择感觉最舒适的速度档位。要更改速度设置，在女士剃毛器开启时再次按下开/关按钮。

请查看包装盒或用户手册，了解您的型号随附了哪些配件。

如何剃除腿部毛发 要剃除腿部毛发，请将剃毛刀头连接到手柄上。按下开关按钮。将剃毛器平贴于皮肤，逆着毛发生长方向轻柔剃除。 如果毛发长度超过 3 毫米，请将修剪梳连接至剃毛刀头。在不使用修剪梳的情况下，剃毛前请先将毛发修剪至 3 毫米的长度。 如何剃除腋下毛发 要剃除腋下毛发，请将剃毛刀头连接到手柄上。按下开关按钮。抬起手臂，将手置于背后，以绷紧皮肤。轻轻上下移动剃毛器。 如果毛发长度超过 3 毫米，请将修剪梳连接至剃毛刀头。在不使用修剪梳的情况下，剃毛前请先将毛发修剪至 3 毫米的长度。 如何剃除、修剪和塑造比基尼区域造型 使用比基尼修剪刀头修整和塑形比基尼区域的毛发。 用另一只手拉紧皮肤。将修剪刀头平贴于皮肤进行修剪。将修剪刀头垂直贴于皮肤，在比基尼区打造不同造型。 若要将毛发修剪至 3 毫米长度，请将比基尼修剪梳安装在修剪刀头上。 面部除毛仪（仅适用于特定型号） 使用面部除毛仪去除面部毛发。要开启面部除毛仪，请将机身底部旋钮从“O”转到“I”。轻柔地以打圈方式在面部移动除毛仪。 面部除毛仪可用于上唇、额头、下颌线、面颊和下巴。