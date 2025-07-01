飞利浦支持 如何将修剪梳安装到飞利浦比基尼修剪器？

您可以使用比基尼修剪器刀头修剪比基尼区域的毛发，并打造不同的造型。您也可以安装比基尼区域修剪梳，将毛发修剪至 3 毫米长度。

注意：如果比基尼修剪器刀头的修剪部件脱落，可将其重新安装。将修剪部件按压至修剪刀头上，直至卡入到位。

在私密区域（外阴唇的外侧和内侧）使用本产品时，务必安装修剪梳并搭配修剪器刀头操作。

安装修剪梳的步骤如下（图 1）：

将修剪梳一侧的槽口卡入修剪刀头的凹口中。 将修剪梳按到修剪刀头上，直到修剪梳另一侧的槽口卡入修剪刀头另一侧的凹口中。如果安装方法正确，您会听到修剪梳卡入到位的声音。

取下修剪梳的步骤（图 2）：

在修剪梳的一侧，将指甲放在修剪梳与修剪刀头之间。 用指甲将其拉出，直至修剪梳从修剪刀头上脱落。请勿拉动修剪梳的背面或梳齿将其取下