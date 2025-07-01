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是否可以在淋浴或沐浴时使用飞利浦女士剃毛器？

可以，飞利浦女士剃毛器具有防水设计，可放心地在水中使用。出于安全考虑，这款剃毛器仅可不接电源使用，因此，如果已插入电源，则剃毛器无法启动。有关不接电源使用的更多信息，请参阅下方视频。 

提示：尽管您的产品型号可能与视频中所示型号不同，但使用原理相同。

此页面上的信息适用于以下型号： BRL146/80, HP6341/00, BRL130/00. 点击此处显示更多产品编号  ›

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