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半自动意式咖啡机

Poemia 手动浓缩咖啡机

HD8323/05

Poemia 手动浓缩咖啡机

HD8323/05

半自动意式咖啡机为传统冲泡咖啡爱好者提供每日冲泡完美浓缩咖啡所需的一切。专利的压力式过滤 Crema 层，保证 Crema 层次次回味留香。
点击了解产品详情

官方建议零售价: ￥1,220.00

Poemia 手动浓缩咖啡机

30周年纪念版

HD8323/25

Poemia 手动浓缩咖啡机

30周年纪念版

HD8323/25
30 周年纪念版拥有特殊的铜金属抛光设计和经典奶泡器！更有暖杯功能！
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官方建议零售价: ￥1,599.00

探索我们的独特功能

压力式 Crema 层过滤

保留咖啡的芳香，掌控咖啡的浓度和粗细程度

多种选择

可用咖啡粉，也可以选用咖啡粉包

经典奶泡器

通过奶泡器可以制作出绵密的奶泡，尽享卡布奇诺、拿铁等

暖杯座设计

让咖啡杯预热，带来更好的咖啡口感体验

关于飞利浦咖啡机

传承 50 年的专业咖啡传统与知识，飞利浦为懂得享受生活中美好事物的人士设计出轻松便利的咖啡机。每款咖啡机皆具备独一无二的冲煮系统，确保您的意式浓缩咖啡或滤煮式咖啡荟萃最浓醇的风味和香气。牛奶选项可让您从冰箱中直接取出牛奶，新鲜现打奶泡，无时无刻都能依照您的心情，煮出一杯奶香醇郁的卡布奇诺或拿铁玛奇朵。
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探索我们的其他产品系列

滴滤式咖啡机

滴滤式咖啡机

将研磨咖啡放入滤纸，冲煮出一整壶充满香气的咖啡，与亲朋好友一同分享，轻松写意。
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半自动意式咖啡机

亲手操控半自动咖啡机，来掌控咖啡的浓度，口感的顺滑程度，尽显咖啡大师风范。
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全自动意式咖啡机

全自动意式咖啡机

咖啡机自动为您准备各种咖啡饮品，界面直观，操作方便，口感纯正，体现您对咖啡品质的追求。
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全自动意式咖啡机

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