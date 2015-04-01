Philips Sonicare AirFloss Ultra 冲牙器喷嘴/水牙线喷嘴
保证 2 周内呵护健康的牙龈*
对于不持续使用牙线的人，喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴是有效清洁牙间隙的便捷方式。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥109.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare AirFloss Ultra 冲牙器喷嘴/水牙线喷嘴
保证 2 周内呵护健康的牙龈*
专为不持续使用牙线的人士设计
可清除多达 99.9% 的牙菌斑***
喷气式洁牙器 Ultra 可清除洁牙部位多达 99.9% 的牙菌斑。***
微爆气流技术
经临床试验证明的效果归功于我们的技术，它将气流和口腔冲洗或水流相结合，可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
一种养成健康习惯的简单方法
齿间清洁对整体口腔健康都非常重要。喷气式洁牙器可以便捷地深层清洁牙间隙，有助于养成健康的习惯。
经临床试验证明，喷气式洁牙器具有如牙线一样的效果，有助于呵护牙龈健康**
经临床试验证明，飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴如牙线一样有效，可改善牙龈健康。** 有助于在短短 2 周内改善牙龈健康。
有助于防止牙间隙的蛀牙
飞利浦 Sonicare 喷气式洁牙器 Ultra 可轻柔去除刷牙时漏掉的牙菌斑，有助于防止牙缝蛀牙的形成。
高效能喷嘴
全新喷气式洁牙器 Ultra 高效能喷嘴采用强大的微爆气流技术，具有前所未有的高效能。
三次喷射定制设置
可根据个人喜好定制喷气式洁牙器 Ultra 的强大喷射功能，每次按激活按钮时，可进行单次、两次或三次喷射。
技术规格
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设计和外观
- 喷嘴颜色
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灰色
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操作简易
- 喷嘴附件
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轻松卡入和取下
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包含
- 喷气式洁牙器 Ultra 喷嘴
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2
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清洁效能
- 可实现更优效果
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每 6 个月更换一次喷嘴
- * 配合使用手动牙刷并在患有轻度至中度牙龈炎的患者口腔内进行抑菌口腔冲洗；喷气式洁牙器经过精心设计，旨在帮助不持续使用牙线的人士养成齿间清洁的日常健康习惯。有关更多详细信息，请参阅“支持”选项卡下方的常见问题解答。
- * * 根据照射的部位；实验室研究结果显示，实际口腔效果可能有所不同
- 否则无偿退款
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