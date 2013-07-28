使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
洁面刷配有柔软刷毛，可减少皮肤刺激，提供柔软洁肤体验。刷毛更细、更长*、更灵活，从而确保减少对肌肤的磨擦，获得柔软的触觉，清洁更有效、更柔和。刷毛两端精制为两次抛光，令肌肤倍感柔滑。以柔软方式清洁肌肤，令肌肤更健康。
所有 VisaPure 刷采用出众的 5 合 1 刷毛技术。每个刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤绝对舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔 3 倍多，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。
只需打开或关闭牙刷头。易于安装，我们的牙刷头适用于所有 VisaPure 型产品。
要获得理想清洁效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。只需将毛刷从设备上拉下即可轻松更换。
优点
兼容性
服务
操作简易
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