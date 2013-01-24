主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

VisaPure

去黑头刷头

SC5996/00
查找此产品的支持
  • 用于深度毛孔清洁的刷头 用于深度毛孔清洁的刷头 用于深度毛孔清洁的刷头
    -{discount-value}

    VisaPure 去黑头刷头

    SC5996/00
    查找此产品的支持

    用于深度毛孔清洁的刷头

    深度毛孔刷头可深层清洁毛孔。得益于采用比毛孔小的细致刷毛，它有助于减少黑头，专为减少毛孔出现而设计。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00
    查找相似产品

    VisaPure 去黑头刷头

    用于深度毛孔清洁的刷头

    深度毛孔刷头可深层清洁毛孔。得益于采用比毛孔小的细致刷毛，它有助于减少黑头，专为减少毛孔出现而设计。 查看所有优势

    用于深度毛孔清洁的刷头

    用于清洁和柔滑肌肤

    • 深度毛孔清洁
    • 适用于日常使用
    • 每 3 个月更换一次
    • 轻松更换
    可以更好地吸收您喜爱的护肤品

    可以更好地吸收您喜爱的护肤品

    使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。

    专为实现出众卫生效果而设计

    专为实现出众卫生效果而设计

    我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

    深度毛孔毛刷，适合各种肌肤类型

    深度毛孔毛刷可减少和防止毛孔和黑头粉刺可见度。洁面刷具有特别的刷毛成份，和普通刷头相比更稠密更细腻。较细刷毛可直达毛孔加倍清洁，而较粗刷毛可扫除污垢。可防止和减少毛孔出现（90% 的女士使用效果）。*

    特别的刷头刷毛组合

    所有 VisaPure 刷采用特别的 5 合 1 刷毛技术。每个刷毛都经两次抛光，如丝般柔软的刷毛两端可确保流畅顺滑的肌肤体验。VisaPure 刷毛更长，可确保肌肤舒适。为了确保效果，VisaPure 刷毛的尺寸小于您的毛孔 3 倍多，且密集的毛刷可在一次护理时直达更多毛孔，在清洁的同时提供柔软、奢华感受。

    卡入式刷头；易于安装和取下

    只需打开或关闭牙刷头。易于安装，我们的牙刷头适用于所有 VisaPure 型产品。

    每 3 个月更换一次

    要获得理想清洁效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。只需将毛刷从设备上拉下即可轻松更换。

    技术规格

    • 兼容性

      可与所有 VisaPure 型号产品配合使用

    • 优点

      肌肤类型
      适合毛孔粗大的所有肌肤类型

    • 操作简易

      易于清洁
      防水设计
      可在淋浴时使用
      可与洁面产品配合使用
      替换
      便捷的卡入式刷头
      建议更换时间
      每隔 3 个月

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    获取此产品的支持

    转至客户服务

    推荐产品

      最近查看的产品

        奖项

        • 基于深度毛孔毛刷在韩国进行的测试 (2014)