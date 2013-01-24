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多重防护过滤网

AC4151/00
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    多重防护过滤网

    AC4151/00
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    持久享受健康的空气

    与 HEPA 滤网相结合，多功能过滤网可有效过滤细菌、灰尘、过敏原和大于 20 纳米的微细颗料（包括部分病毒）*。

    官方建议零售价: ￥339.00
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    持久享受健康的空气

    与 HEPA 滤网相结合，多功能过滤网可有效过滤细菌、灰尘、过敏原和大于 20 纳米的微细颗料（包括部分病毒）*。

    持久享受健康的空气

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

    当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

    过滤大于 20 纳米的微小颗粒**

    **与多功能过滤网相结合，HEPA 过滤网可过滤掉体积大于 20 纳米的微小颗粒，包括细菌、灰尘、过敏原和部分病毒。世界卫生组织的刊物显示，禽流感、人流感病毒和军团症细菌均大于 20 纳米。

    健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

    健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应过滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

    技术规格

    • 设计规格

      多功能过滤网的颜色
      深紫色（表面）

    • 重量和尺寸

      彩盒重量（含产品）
      0.08  千克
      AC过滤网尺寸（高 x 阔 x 深）
      286 x 10 x 370  毫米
      彩盒尺寸（高 x 阔 x 深）
      295 x 20 x 400  毫米

    • 物流信息

      原产地
      中国
      12NC（中国大陆）
      8834 151 00710

    • 替换

      适用于飞利浦空气净化器
      AC4372、AC4373

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        • 根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告，禽流感、人流感病毒、军团菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 0.02 微米（20 纳米）。