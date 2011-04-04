剃须刀头
持久贴面剃须
两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。 查看所有优势
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持久贴面剃须
每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果
- 清洁切剃
- 适合 HQ900 系列
- 适合 HQ64、HQ66、HQ68、HQ69
清洁切剃刀片，经久耐用，自动研磨，持久贴面剃须
精确设计的弹性贴面刀片，始终为您带来可靠的贴面剃须体验。经久耐用的自动研磨刀片不易磨损，确保您始终享受高效快速的剃须体验。
技术规格
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剃须刀头
- 每个包装的剃须刀头数
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3
- 适合产品型号
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HQ6415
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HQ6423
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HQ6610
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HQ6613
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HQ6646
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HQ6675
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HQ6676
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HQ6695
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HQ6696
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HQ6831
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HQ6842
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HQ6843
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HQ6844
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HQ6857
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HQ6859
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HQ6863
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HQ6874
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HQ6879
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HQ6900
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HQ6920
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HQ6940
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HQ6941
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HQ6950
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HQ6970
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HQ6990
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HQ6640\HQ6605
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HQ6645
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HQ6849
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HQ6853
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HQ6854
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HQ6855
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