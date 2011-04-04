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    剃须刀头

    HQ56/50

    持久贴面剃须

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发 100% 性能。

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    剃须刀头

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    持久贴面剃须

    每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

    • 清洁切剃
    • 适合 HQ900 系列
    • 适合 HQ64、HQ66、HQ68、HQ69
    清洁切剃刀片，经久耐用，自动研磨，持久贴面剃须

    清洁切剃刀片，经久耐用，自动研磨，持久贴面剃须

    精确设计的弹性贴面刀片，始终为您带来可靠的贴面剃须体验。经久耐用的自动研磨刀片不易磨损，确保您始终享受高效快速的剃须体验。

    技术规格

    • 剃须刀头

      每个包装的剃须刀头数
      3
      适合产品型号
      • HQ6415
      • HQ6423
      • HQ6610
      • HQ6613
      • HQ6646
      • HQ6675
      • HQ6676
      • HQ6695
      • HQ6696
      • HQ6831
      • HQ6842
      • HQ6843
      • HQ6844
      • HQ6857
      • HQ6859
      • HQ6863
      • HQ6874
      • HQ6879
      • HQ6900
      • HQ6920
      • HQ6940
      • HQ6941
      • HQ6950
      • HQ6970
      • HQ6990
      • HQ6640\HQ6605
      • HQ6645
      • HQ6849
      • HQ6853
      • HQ6854
      • HQ6855
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