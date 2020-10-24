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飞利浦 Sonicare DiamondClean 钻石亮白型声波震动牙刷对儿童是否安全？
如何使用我的飞利浦 Sonicare 牙刷？
我可以在淋浴或沐浴时使用我的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷吗？
我可以使用 Sonicare 喷气式洁牙器充电器为我的牙刷充电吗？
Sonicare 应用程序中的刷牙指导如何工作？
Sonicare 应用程序在哪些国家/地区可用？
Sonicare 牙刷的电池可以使用多长时间？
在哪里可以购买 Sonicare 牙刷的配件？
为什么我的刷头和手柄之间存在间隙？
Sonicare 牙刷有哪些刷牙模式？
可以使用我的 Sonicare 充电器为其他牙刷充电吗？
Sonicare 电动牙刷的电池可以更换吗？
如何注册我的 Sonicare 牙刷？
如何为我的 Sonicare 牙刷充电？
如何重新校准飞利浦 Sonicare 牙刷的压力传感器设置
如果戴有牙齿矫正器，我该如何使用飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷？
如何清洁我的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷？
我如何将牙刷连接到 Sonicare 应用程序？
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