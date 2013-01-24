密集排列的优质刷毛为您提供格外轻柔的刷牙体验，可清除牙龈周围的牙菌斑，与手动牙刷相比，更加有效改善牙龈健康。此外，特殊的弯曲电动头可触及口腔后部的牙齿，使口气清新。
这款牙刷可以让您根据自己的需求自定义刷牙模式，有三种模式可供选择。清洁模式为您提供标准出色的清洁体验。净白模式是去除表面污渍的理想模式。护龈模式增添额外 1 分钟低功率刷牙时间，以便您轻柔地按摩牙龈。
您可能不会察觉到刷牙用力过度的情况，但您的牙刷会感受到。如果牙刷压迫牙龈，它会发出脉冲声提醒您减轻压力。
随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。
当您消耗了足够的时间对口腔进行清洁后，我们的 QuadPacer 会提示您；当您已刷牙时间达到建议的 2 分钟后，我们的 Smartimer 会提示您。
开始新例程要花时间习惯。这就是为什么我们的 Easy start 刷牙动力增强程序能为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。
我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型充电底座可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，充电器能在您长途旅行时解您燃眉之急。
您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。
飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
精锐感知科技
操作简易
技术规格
功率
服务
HX9063/96
HX9063/67
HX6066/69
HX6064/67
HX6063/96
HX6063/67
HX9053/96
HX9013/67
HX9003/67
HX9073/96
HX6066/71
HX9053/67
HX9031/67
HX6016/63
HX6013/63
HX6011/63
HX6053/63