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飞利浦 Sparq 超声系统提供新的超声体验。对于利用超声来引导穿刺，Sparq 能将其变得很简单，因此您可以快速轻松地工作，有更多的时间关注患者。
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Product Brochure Philips Sparq Ultrasound system
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简洁模式简化您系统上的控制操作
直观动态的界面让扫描变得轻松
符合人体工程学的设计，使其能轻松用在具有挑战性的环境中
临床图像库
功能
简洁模式简化您系统上的控制操作
为了让扫描变得轻松，Sparq 采用简洁模式，即一键式解决方案，仅展示您常使用的超声功能。
穿刺针可视化技术可轻松地进行穿刺引导
Sparq 采用穿刺针引导技术，可改善穿刺针引导方式。穿刺针可视化技术可更好地显示穿刺针，而不用降低图像质量，有利于将针快速引导到目标解剖结构。
符合人体工程学的设计，使其能轻松用在颇具挑战性的环境中
Sparq 可调节高度，关节臂上承载 17 英寸的超大显示器。这使其容易适合在各种颇具挑战性的临床环境中。Sparq 还设计有用来管理电缆的电缆收集器。另外，其占地面积小，有很强的移动性。您可以使用条码扫描仪（选件），从您医院产生的条码中获得患者信息，提高效率和减少数据输入错误。
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国食药监械（进）字2013第3230207号