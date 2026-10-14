符合人体工程学的设计，使其能轻松用在颇具挑战性的环境中

Sparq 可调节高度，关节臂上承载 17 英寸的超大显示器。这使其容易适合在各种颇具挑战性的临床环境中。Sparq 还设计有用来管理电缆的电缆收集器。另外，其占地面积小，有很强的移动性。您可以使用条码扫描仪（选件），从您医院产生的条码中获得患者信息，提高效率和减少数据输入错误。