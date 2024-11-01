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飞利浦 CT 致力于用超越想象的创新方式重新定义影像。这样的做法得益于飞利浦在迭代重建技术、工作流程、数据后处理图形分析与探测器技术等方面领先的水平。我们将继续关注这些创新对于改善患者护理所产生的影响。
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CT 扫描仪
飞利浦医疗CT机系列产品涵盖CT扫描仪、低剂量CT、多层CT扫描仪、多层螺旋CT、彩色光谱CT等，产品具有剂量低、球管优质、扫描快、CT成像高清等特点，有助于医生快速开展临床诊疗。
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影像质量和剂量管理
飞利浦医疗的iDose⁴低剂量迭代重建平台，可根据临床情况管理调节辐射剂量，结合金属伪影消除技术，在低剂量、低噪声条件下，快速准确生成高分辨率影像，帮助诊疗。
临床平台
飞利浦医疗提供CT医学影像系统及iPatient临床诊断分析系统，保证患者流通量的同时，降低辐射量，提升CT医学影像质量，优化操作流程，实现了图像质量、辐射剂量与患者流通量的高效统一。
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