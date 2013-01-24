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高级分子影像
飞利浦提供了先进的PET/CT、PET/MR、SPECT等针对肿瘤筛查、放化疗阶段的高级分子成像扫描诊断设备，通过低剂量PET成像和4D-TOF技术对病灶进行强大的探测，帮助医疗机构改善对患者的服务和关爱。
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计算机断层扫描
飞利浦医疗CT医学影像诊断系统解决方案，产品涵盖CT扫描仪（CT机、低剂量CT、低剂量螺旋CT、多层CT、多层螺旋CT、彩色光谱CT）iDose⁴、iPatient医学影像诊断系统、临床平台等。
临床信息学
飞利浦的医疗保健信息学解决方案能够将临床数据转化为集成信息，为您的机构提供病人护理指导。我们的方案简化了成像系统、病人心电监护仪和心脏检测设备的病人数据的管理和分析，将IT技术融入临床信息提供心血管it、放射学解决方案。
心电图诊断
飞利浦创新心电图诊断涵盖心电图仪、监护仪和心电图数据管理系统等产品，可帮助优化心电监测工作流程，改善医疗生产率，帮助提高心电诊断和护理质量。
急症护理和复苏
飞利浦AED除颤仪心肺复苏与急救护理解决方案包括心脏除颤器和心肺复苏模拟演练机，帮助医院训练出合格的医护人员迅速高效地响应急救处理和应急事件。在线查看心肺复苏操作流程、除颤仪价格等。
医院呼吸护理
飞利浦提供专业的临床设备，包括医用危重症无创呼吸机、医用多功能呼吸机以及各类医用面罩等，帮助医护有效、快速地应对患者不断变化的病情。
介入 X 射线系统
飞利浦医疗为介入治疗、微创手术等提供系统、安全、高效的放射治疗解决方案，涵盖心脏介入、肿瘤介入、神经介入、外周介入四大类，产品覆盖心脏造影、数字减影、C臂等。
磁共振
飞利浦为医疗机构提供全数字高清成像与极速扫描的磁共振（核磁共振）仪，为广大患者提供包括头部、胸部及全身核磁共振成像，为临床肿瘤诊疗提供放疗定位、术中核磁共振等解决方案。
乳腺 X 线造影
飞利浦医疗保健,乳腺 X 线摄影系统产品类,促进医院业务增长，改善患者护理
母婴保健
飞利浦为住院期间的准妈妈和宝宝们准备了胎心监测仪、新生儿黄疸治疗毯、新生儿奶瓶、安抚奶嘴、吸奶器、纸尿裤以及矫正新生儿睡姿的生长发育支持套装（又称：鸟巢包套装）。飞利浦还关护女性健康，亦有阴道镜和高频电刀。
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