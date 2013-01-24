临床信息学

飞利浦的医疗保健信息学解决方案能够将临床数据转化为集成信息，为您的机构提供病人护理指导。我们的方案简化了成像系统、病人心电监护仪和心脏检测设备的病人数据的管理和分析，将IT技术融入临床信息提供心血管it、放射学解决方案。

更多