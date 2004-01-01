每天，您都能收到铺天盖地的临床数据。我们的医疗保健信息学解决方案能够将该数据转化为集成信息，为您的机构提供病人护理指导。



我们的医疗保健信息学解决方案简化了来自成像系统、病人监护仪和心脏检测设备的病人数据的管理和分析，同时提供多项创新，改善临床路径和辅助工作流程。通过连接医院信息系统，您可以在病人连续护理期间轻松访问集成数据，有助于您查看病人整体健康状态并积极管理人口健康。