每天，您都能收到铺天盖地的临床数据。我们的医疗保健信息学解决方案能够将该数据转化为集成信息，为您的机构提供病人护理指导。 我们的医疗保健信息学解决方案简化了来自成像系统、病人监护仪和心脏检测设备的病人数据的管理和分析，同时提供多项创新，改善临床路径和辅助工作流程。通过连接医院信息系统，您可以在病人连续护理期间轻松访问集成数据，有助于您查看病人整体健康状态并积极管理人口健康。
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我们的医疗保健信息学解决方案简化了来自成像系统、病人监护仪和心脏检测设备的病人数据的管理和分析，同时提供多项创新，改善临床路径和辅助工作流程。通过连接医院信息系统，您可以在病人连续护理期间轻松访问集成数据，有助于您查看病人整体健康状态并积极管理人口健康。
关联护理与重要信息 了解医疗保健信息学创新如何应对医疗保健问题，包括临床决策支持、远程医疗、互操作性和报警疲劳等。
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