搜索词

集成医疗保健信息学，增强病人护理

联系我们

每天，您都能收到铺天盖地的临床数据。我们的医疗保健信息学解决方案能够将该数据转化为集成信息，为您的机构提供病人护理指导。

 

我们的医疗保健信息学解决方案简化了来自成像系统、病人监护仪和心脏检测设备的病人数据的管理和分析，同时提供多项创新，改善临床路径和辅助工作流程。通过连接医院信息系统，您可以在病人连续护理期间轻松访问集成数据，有助于您查看病人整体健康状态并积极管理人口健康。

联系信息

* 此字段为必填

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

这是什么意思？

关联护理与重要信息

了解医疗保健信息学创新如何应对医疗保健问题，包括临床决策支持、远程医疗、互操作性和报警疲劳等。

临床应用领域

3D 模式下的心脏详细扫描影像

心脏病学

更多
人体肺部的放射扫描影像 image

普通放射学

更多
身穿白大褂的医生

急救护理

更多
3D 模式下的心脏详细扫描影像

高级可视化

更多
3D 模式下的心脏详细扫描影像

心血管信息系统

更多

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

You are about to visit a Philips global content page

Continue

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

我已了解

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V.，2004 - 2024。保留所有权利。

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。