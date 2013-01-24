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在急救护理和复苏方面一路领先
飞利浦能帮助您快速高效地响应急救，无论急救发生在何地。我们提供广泛的创新循证急救护理和复苏技术解决方案。
飞利浦在临床培训、服务、配件和程序方面为您提供支持，帮助您提供更佳生存机会给患者，让他们回归积极正常的生活。
除颤监护仪
飞利浦AED除颤仪具有操作便捷、易于携带的特点，HeartStart系列心脏除颤器具有手动和自动体外除颤功能。它能让第一个到现场的护理人员迅速实施抢救，从而尽可能的挽救患者生命。在线了解除颤仪的操作流程及说明书。
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数据管理解决方案
飞利浦急救数据管理系统能够在心肺复苏急救护理过程中及时、准确地交换信息，通过数据管理解决方案辅助现场急救决策和制定方案，关注患者健康，挽救生命。
半自动体外除颤器
飞利浦半自动体外除颤仪AED可作为您的私人教练，指导您通过简单的按步操作即可渡过心脏紧急情况。自适应的指示和传感器智能感知反馈为您提供正确的治疗指导，帮助您有充分信心去抢救生命。在线了解除颤仪的操作流程及说明书。
附件
飞利浦为医护人员贴心配备了用于急救演练、心肺复苏模拟演练等情景下的各种训练机，包括AED训练机、质量控制附件以及其它产品，帮助医院迅速培养出合格的急救护理人员。
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