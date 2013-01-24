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咖啡类型与常见问题

一杯義式淡咖啡

意式淡咖啡

 

90 毫升意式浓缩咖啡

 

Lungo 在意大利文中的意思是「长」。这款淡咖啡是以三份意式浓缩咖啡为基底兑上两倍水量制成。法国人称之为「café allongé」。

 

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