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清洁和保养飞利浦浓缩咖啡机

 

好好保养飞利浦浓缩咖啡机是获得美味咖啡和持久咖啡机性能的关键所在。在下面可找到有关清洁和保养的最重要的信息。

清洁 LatteGo

LatteGo - 清洁速度比以往更快的牛奶系统*
本说明仅适用于配有 LatteGo 牛奶系统的咖啡机。

 

两部件无管牛奶系统
我们的两部件牛奶系统没有管子或隐藏式部件，15 秒内即可在水龙头下清洗*。
 

可放心用洗碗机清洗
为了方便，您可以用洗碗机清洁 LatteGo。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
 

存储杯盖
为了轻松便利地存放在冰箱或外面，您可以使用 LatteGo 专用存储杯盖。

清洁步骤：
每次使用后
拆下 LatteGo 的两个部件，用洗碗机或在水龙头下用温水清洗这两个部件。您还可以使用少许洗涤剂。

快速清洁功能：
如果您想要将 LatteGo 和牛奶存放在冰箱中，您可以执行快速清洁。并非所有机器都具有此功能。您可以通过菜单按钮选择快速清洁。此功能可使热水流过牛奶系统，以快速进行清洁。

 

* 基于在德国进行的用户测试，与领先的单键式（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2017 年）
Cleaning the LatteGo
Cleaning the LatteGo
清洁飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件
润滑飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件
清洁咖啡漏斗
为飞利浦浓缩咖啡机除垢
清洁储奶容器和奶泡器
冲洗冲煮套件
润滑冲煮套件
每日清洁自动奶泡器
每周清洁储奶容器
每周清洁咖啡漏斗

清洁飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件

 

定期清洁浓缩咖啡机的冲煮套件，防止咖啡残渣堵塞回路。


每周清洁：

用温水冲洗。

每月清洁：

使用飞利浦 Saeco 去油片 CA6704 去除咖啡油。

润滑飞利浦浓缩咖啡机的冲煮套件

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为确保机械部件将继续顺畅运动，请用 HD5061 冲煮套件润滑油润滑冲煮套件。

 

润滑频率：

  • 如果每天冲煮 1-5 杯，每 4 个月润滑一次
  • 如果每天冲煮 6-10 杯，每 2 个月润滑一次
  • 如果每天冲煮 10 杯以上，每个月润滑一次

清洁咖啡漏斗

 

清洁咖啡漏斗，确保咖啡顺畅流过浓缩咖啡机。


每周清洁：

通过预磨咖啡容器，从上面用勺柄清理咖啡漏斗。如果没有预磨咖啡容器，从下面插入勺子。

为飞利浦浓缩咖啡机除垢

 

随着时间的推移，浓缩咖啡机会开始累积白垩沉积物，即水垢。在使用水的所有电子产品中，都会发生水垢。


除垢频率：
到了应该除垢的时候，咖啡机会通知您。请使用飞利浦 Saeco 除垢溶液 CA6700 >。

清洁储奶容器和奶泡器


清洁储奶容器、自动奶泡器和经典奶泡器，以确保新鲜绵密的奶泡。

 

每日清洁：

冲煮奶咖后执行快速清洁。用温水冲洗牛奶系统的顶部部件。

每周清洁：

拆解所有部件，并用温水清洗之。

每月清洁：

使用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 防止牛奶回路堵塞。

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    飞利浦 5000 Lattego

    Philips 5000 series

    飞利浦 3000 系列

    Philips 3100 and 4000 series

    飞利浦 2100 系列

    Philips 5000 LatteGO

    飞利浦 1200 & 2200 系列

    Philips 5000 LatteGO

    飞利浦 2200  LATTEGO 系列

    Philips 5000 LatteGO

    飞利浦 3200  系列

    Philips 5000 LatteGO

    飞利浦 3200  LATTEGO 系列

    Philips 5000 LatteGO

    冲洗冲煮套件

     

    每周用温水冲洗冲煮套件。对于每月清洗，可使用飞利浦 Saeco 去油片 CA6704，请按照用户手册中的分步说明操作。

    润滑冲煮套件

     

    为确保机械部件将继续顺畅运动，请定期润滑浓缩咖啡机的冲煮套件。

    每日清洁自动奶泡器

     

    每日冲洗牛奶回路，即将奶管放在盛满清水的水壶中，然后按制作奶泡按钮。每周拆解所有部件，并在温水中清洗。每月用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 CA6705 清洗。

    每周清洁储奶容器。

     

    每周拆解所有部件，并用温水清洗这些部件。
     

    冲煮奶咖后执行快速清洁。每天用温水冲洗牛奶系统的顶部部件。对于每月清洗，可使用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 CA6705。请按照用户手册中的分步说明操作。

    每周清洁咖啡漏斗

     

    每周通过预磨咖啡容器，从上面用勺柄清理咖啡漏斗。如果没有预磨咖啡容器，从下面插入勺子。