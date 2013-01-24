好好保养飞利浦浓缩咖啡机是获得美味咖啡和持久咖啡机性能的关键所在。在下面可找到有关清洁和保养的最重要的信息。
好好保养飞利浦浓缩咖啡机是获得美味咖啡和持久咖啡机性能的关键所在。在下面可找到有关清洁和保养的最重要的信息。
两部件无管牛奶系统
我们的两部件牛奶系统没有管子或隐藏式部件，15 秒内即可在水龙头下清洗*。
可放心用洗碗机清洗
为了方便，您可以用洗碗机清洁 LatteGo。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。
存储杯盖
为了轻松便利地存放在冰箱或外面，您可以使用 LatteGo 专用存储杯盖。
清洁步骤：
每次使用后
拆下 LatteGo 的两个部件，用洗碗机或在水龙头下用温水清洗这两个部件。您还可以使用少许洗涤剂。
快速清洁功能：
如果您想要将 LatteGo 和牛奶存放在冰箱中，您可以执行快速清洁。并非所有机器都具有此功能。您可以通过菜单按钮选择快速清洁。此功能可使热水流过牛奶系统，以快速进行清洁。
* 基于在德国进行的用户测试，与领先的单键式（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2017 年）
每周用温水冲洗冲煮套件。对于每月清洗，可使用飞利浦 Saeco 去油片 CA6704，请按照用户手册中的分步说明操作。