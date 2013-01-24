两部件无管牛奶系统

我们的两部件牛奶系统没有管子或隐藏式部件，15 秒内即可在水龙头下清洗*。



可放心用洗碗机清洗

为了方便，您可以用洗碗机清洁 LatteGo。这样可以节省时间，确保卫生的清洁效果。



存储杯盖

为了轻松便利地存放在冰箱或外面，您可以使用 LatteGo 专用存储杯盖。



清洁步骤：

每次使用后

拆下 LatteGo 的两个部件，用洗碗机或在水龙头下用温水清洗这两个部件。您还可以使用少许洗涤剂。



快速清洁功能：

如果您想要将 LatteGo 和牛奶存放在冰箱中，您可以执行快速清洁。并非所有机器都具有此功能。您可以通过菜单按钮选择快速清洁。此功能可使热水流过牛奶系统，以快速进行清洁。

* 基于在德国进行的用户测试，与领先的单键式（咖啡 + 牛奶）全自动浓缩咖啡机进行比较（2017 年）