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保养飞利浦浓缩咖啡机


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设置新的飞利浦浓缩咖啡机以及开始制作美味咖啡非常简单。只需遵循下面的分步指南即可。
如何开始
如果您需要美味的咖啡和持久的咖啡机性能，那么好好保养飞利浦浓缩咖啡机至关重要。
如何清洁和保养
当飞利浦浓缩咖啡机通知您除垢的时候，请立即除垢！在此了解为了去除水垢，必须做些什么。
如何为咖啡机除垢
使用由 BRITA INTENZA+ 滤水器纯化的水制作的咖啡口味更佳。此外，滤水器有助于减少水垢的积淀。
如何使用 BRITA INTENZA+ 滤水器
适用于飞利浦浓缩咖啡机的所有可用附件和保养产品的全面概览
附件和零配件
您的飞利浦浓缩咖啡机是否有过任何问题？以下是几个最常见的问题；此外还有每个问题的解决建议。
故障排除
找不到您要寻找的问题解决办法？请与我们取得联系，我们可以设法解决您可能遇到的任何问题。
联系我们
如需更多详细信息，通常最好参考您所拥有的飞利浦浓缩咖啡机的用户手册。
用户手册

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如何清洁和保养
如何为咖啡机除垢
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