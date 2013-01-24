

作为我们对产品安全和客户服务承诺的一部分，飞利浦医疗将为其客户提供信息，帮助他们评估和解决与维护或传输ePHI的产品相关的漏洞和风险。

具体来说，飞利浦医疗正在使用《医疗设备安全的制造商披露声明（MDS²）》来提供有关其产品的安全信息。

MDS²包含了产品的特定安全性信息，例如：

维护、储存和传输ePHI

数据备份和可移动媒体功能

安装安全补丁和杀毒软件

远程服务访问

ePHI访问的审核日志，包括：查看； 创建、修改和删除记录； 导入/导出

MDS²是一种通用报告表格，可让飞利浦医疗向其客户提供特定样式的信息，该表格还得到了美国临床工程学院（ACCE）、美国急救医学研究所（ECRI）、美国电气制造商协会（NEMA）和美国医疗保健信息和管理系统协会(HIMSS)的认可。

该表格还包含了安全实践建议以及制造商提供的注解以及详细说明。