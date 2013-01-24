飞利浦产品安全状态文档包含特定产品的漏洞更新和安全相关信息，例如支持的杀毒软件、操作系统安全特性和远程服务等。
每个产品单独使用一个表格并按信息学、超声、磁共振等方式分开列出。状态文档列出了已知的软件漏洞、当前状态和建议的客户操作。
修订表格会定期发布最新的可用信息。
作为我们对产品安全和客户服务承诺的一部分，飞利浦医疗将为其客户提供信息，帮助他们评估和解决与维护或传输ePHI的产品相关的漏洞和风险。
具体来说，飞利浦医疗正在使用《医疗设备安全的制造商披露声明（MDS²）》来提供有关其产品的安全信息。
MDS²包含了产品的特定安全性信息，例如：
MDS²是一种通用报告表格，可让飞利浦医疗向其客户提供特定样式的信息，该表格还得到了美国临床工程学院（ACCE）、美国急救医学研究所（ECRI）、美国电气制造商协会（NEMA）和美国医疗保健信息和管理系统协会(HIMSS)的认可。
该表格还包含了安全实践建议以及制造商提供的注解以及详细说明。
如需注册，请发送电子邮件至 Incenter@philips.com 并提供以下信息：
申请受理后，您会收到来自GCS服务中心的电子邮件，其中包含登录名和密码信息。
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