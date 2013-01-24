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致力于主动解决客户的安全顾虑

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为了进行工作指导，我们制定了一项全球政策，以应对医疗技术中不断发展的安全性，包括产品功能需求、安全威胁评估和跟踪、以及遵守地方政府标准。

安全状态

飞利浦产品安全状态文档包含特定产品的漏洞更新和安全相关信息，例如支持的杀毒软件、操作系统安全特性和远程服务等。
 

每个产品单独使用一个表格并按信息学、超声、磁共振等方式分开列出。状态文档列出了已知的软件漏洞、当前状态和建议的客户操作。
 

修订表格会定期发布最新的可用信息。

医疗设备安全的制造商披露声明


作为我们对产品安全和客户服务承诺的一部分，飞利浦医疗将为其客户提供信息，帮助他们评估和解决与维护或传输ePHI的产品相关的漏洞和风险。

 

具体来说，飞利浦医疗正在使用《医疗设备安全的制造商披露声明（MDS²）》来提供有关其产品的安全信息。

 

MDS²包含了产品的特定安全性信息，例如：

 

  • 维护、储存和传输ePHI
  • 数据备份和可移动媒体功能
  • 安装安全补丁和杀毒软件
  • 远程服务访问
  • ePHI访问的审核日志，包括：查看； 创建、修改和删除记录； 导入/导出

 

MDS²是一种通用报告表格，可让飞利浦医疗向其客户提供特定样式的信息，该表格还得到了美国临床工程学院（ACCE）、美国急救医学研究所（ECRI）、美国电气制造商协会（NEMA）和美国医疗保健信息和管理系统协会(HIMSS)的认可。

 

该表格还包含了安全实践建议以及制造商提供的注解以及详细说明。
查看表格

客户必须注册后才可访问。   

 

如需注册，请发送电子邮件至 Incenter@philips.com 并提供以下信息：

 

  • 客户名称/设备名称
  • 联系人姓名和电子邮件
    地址
  • 电话及地址

 

申请受理后，您会收到来自GCS服务中心的电子邮件，其中包含登录名和密码信息。

 

是否已注册？
从此处可访问文件

安全通告 

 

有关具体产品安全通告的详细信息，请点击以下按钮。
请在此处查找安全通告选项

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

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