清晰完整的『影像』让医生从『全局』作诊断。然而这还不是故事的『全貌』，在一场特殊的摄影展上，两张『全幅照片』联结起两位熟悉的陌生人…… 让我们通过视频探寻患者和影像医生之间非比寻常的联系。
清晰完整的『影像』让医生从『全局』作诊断。然而这还不是故事的『全貌』，在一场特殊的摄影展上，两张『全幅照片』联结起两位熟悉的陌生人……
让我们通过视频探寻患者和影像医生之间非比寻常的联系。
现场了解飞利浦全新超声肝脏脂肪量化工具在肝脏疾病的检测、评估和监测环节如何省心省力，飞利浦MR的新技术如何助力提升患者流通量。
席位有限，先到先得。
了解在努力实现低碳医疗的时代，循环经济为何会成为其中不可或缺的一环。欢迎大家准时收听本节目，了解飞利浦如何以行之有效的方法将氦和能源等各种稀缺资源的消耗降至最低，了解飞利浦如何通过升级换代、翻新改造和循环再利用的方式来减少资源浪费。
Ariella Shuster
Head of Circular Equipment, Philips
飞利浦智慧影像全流程解决方案助您开启患者关护新视野
*产品暂未在中国大陆销售，NMPA未注册
1．与飞利浦压缩感知相比。
2．Philips Spectral CT 7500 receives Minnie Award for Best New Radiology Device 查看原文
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