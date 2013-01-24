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母乳喂养与黄疸

一套系统抗击黄疸、鼓励母乳喂养的团队方案

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黄疸管理介绍

若统计数据属实，一半以上的新生儿父母会面临自己的宝宝患上黄疸。但幸好有数字健康技术和母婴健康促进方案的开发，黄疸的影响逐渐减小.
在英国伦敦惠灵顿医院执业的新生儿儿科医师Jideofor Menakaya医生曾制定了一个类似方案，即足月儿黄疸早期治疗研究（JETSET）方案。JETSET的基于综合医院和社区医院的诊疗计划是在一个帮助新生儿父母和新生儿战胜黄疸风险的团队方案基础上制定出来。

预防医学正处于全盛时期
由于存在其他风险因数，只采取母乳喂养的足月儿更易于暴露于高风险的黄疸环境之中，从而扩大了其他方面健康婴儿的潜在风险。美国儿科学会和足月儿黄疸早期治疗研究方案的主要目的是提倡和支持新生儿母亲采取母乳喂养。Menakaya医生的方案致力于实现两大目标：增加母乳喂养的成功率，同时减小黄疸风险——特别要注意新生儿父母和专家对于高胆红素血症和母乳喂养的焦虑。对于惠灵顿医院而言，这些基本因素证明成功匹配。“我们发现，如果一个新生儿患黄疸，我们加倍努力支持和鼓励母乳喂养”，Menakaya医生说。由于成功母乳喂养使新生儿获得了充分水合作用，从而有利于消除新生儿大小便中的胆红素。

参与诸如此类预防方案能够为新生儿父母提供前所未有的机会，以便在他们的新生儿有健康问题之前进行干预。好处的确不止这些；通过致力于解决再入院的主要问题：黄疸和喂养问题，这些方案正在对医院的关键领域产生重大影响。
 
当适当使用时，经皮胆红素（TcB）设备可提供实际上可鼓励母乳喂养的专业支持。事实上，甚至当新生儿需要进行黄疸治疗时，我们仍鼓励新生儿母亲继续进行母乳喂养。”

—Jideofor Menakaya 医生，英国伦敦惠灵顿医院执业的新生儿儿科医师。

三角护理
足月儿黄疸早期治疗研究方案 (JETSET) 的关键组成是飞利浦 BiliChek 无创经皮胆红素 (TcB) 测量设备。“使用 BiliChek 设备可使所有新生儿健康保健专家能够客观地监控胆红素水平。该信息可使正在进行母乳喂养的母亲自信地坚持她们的喂养方式选择——如果她们知道胆红素处于何种水平，他们将懂得是否继续哺乳是可以的”，Menakaya 医生说。

可在家庭环境中测量经皮胆红素的助产员能够更好地鉴别出需要进行后期检测与治疗的新生儿，并为此提供合适的医院护理。然而，在多数病例中，他们能够帮助新生儿父母慢慢树立起母乳喂养信心，这有利于减少新生儿因黄疸相关原因而再入院。

足月儿黄疸早期治疗研究方案是一个从医院到家庭的三角精心护理的优秀案例，充分利用了医师、父母和助产员资源。

医疗卫生系统的回报
在惠灵顿医院，通过足月儿黄疸早期治疗研究方案目标（包括：促进母乳喂养，首次喂养粘补剂、母乳喂养评估工具等新资源引进）实现了医院的许多基础目标，从而鼓励了更多支持母乳喂养的工作者并且采取了明晰的综合护理方法来治疗患黄疸新生儿。

足月儿黄疸早期治疗研究方案承认每个新生儿都可能患黄疸，但是 Menakaya 医生认为将 BiliChek 设备作为一个综合治疗方案的一部分，“可使专家能够与新生儿父母对患黄疸的新生儿作出合理治疗决定。”在实施该方案后，足月儿黄疸早期治疗研究方案团队报道称在三个关键领域发生重大变化：减少了因黄疸再住院、减少了黄疸治疗、进行母乳喂养的母亲数量增多。“我们为孕妇制定了一个特别的计划，直到她们分娩——立即鉴别出黄疸、有效治疗黄疸并促进母乳喂养——因我们使用 BiliChek 设备，使其成为一个十分全面的方案，”Menakaya 医生说。“接受母乳喂养的新生儿面临着较高的患黄疸风险，该方案实际上提高了母乳喂养率，”Menakaya 医生说。

足月儿黄疸早期治疗研究方案数据统计表明，多个父母在护理领域有改进。在一个日历年期间，Menakaya医生汇报说再入院率从28人降到19人，入院新生儿的住院时间从87.2小时降到 45.5小时，成功母乳喂养率为81%。该方案也确保患有严重高胆红素血症的再入院新生儿得到及时治疗，从家门口到接受治疗的平均时间为77分钟。
 

参与诸如此类预防方案能够为新生儿父母提供前所未有的机会，以便在他们的新生儿有健康问题之前进行干预。

支持母乳喂养

母乳喂养经常成为新生儿母亲关注事宜和面临挑战名单榜首。如果新生儿母亲不能知道新生儿需要多少的奶水，那么来自外部的支持就会成为没有价值的资源——尤其是对于其新生儿出生后第一周就面临黄疸挑战的新生儿母亲。

吸乳器可使提供母乳喂养的新生儿母亲测量她们正产出多少乳汁，同时稳定的乳汁供给会带来好处。因为研究表明心情放松与乳汁产量增加之间存在联系，所以飞利浦Avent研究中心牢记新生儿母亲心情舒畅可产更多的乳汁，以此来指导产品设计。

经常的母乳喂养会促进水合作用，增加肠蠕动，并且最终会消除胆红素。Menakya医生说，“如恰当使用经皮胆红素（TcB）设备，可为鼓励母乳喂养提供专业的支持。事实上，甚至当新生儿需要进行黄疸治疗时，我们仍鼓励新生儿母亲继续进行母乳喂养。”

母乳喂养问题是普遍问题，它们的确会导致新生儿患黄疸。当未意识到是黄疸时，会产生可怕的后果，如脑核性黄疸，这是一种由黄疸造成的神经症状，会导致脑损伤。当部分新生儿母亲将不进行母乳喂养以避免如脑核性黄疸等潜在状况时，Menkaya医生和他的团队相信足月儿黄疸早期治疗研究方案可消除对黄疸的担忧并促进母乳喂养。

使用BiliTx的光照疗法是另一种有效加速黄疸分解的方法，并且Menakaya医生希望将此方法添加到足月儿黄疸早期治疗研究方案中，以在出生后12个月在家里使用。在家里治疗新生儿的同时提供实时信息和所需护理是每个人最希望实现的愿望。

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