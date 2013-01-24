三角护理

足月儿黄疸早期治疗研究方案 (JETSET) 的关键组成是飞利浦 BiliChek 无创经皮胆红素 (TcB) 测量设备。“使用 BiliChek 设备可使所有新生儿健康保健专家能够客观地监控胆红素水平。该信息可使正在进行母乳喂养的母亲自信地坚持她们的喂养方式选择——如果她们知道胆红素处于何种水平，他们将懂得是否继续哺乳是可以的”，Menakaya 医生说。



可在家庭环境中测量经皮胆红素的助产员能够更好地鉴别出需要进行后期检测与治疗的新生儿，并为此提供合适的医院护理。然而，在多数病例中，他们能够帮助新生儿父母慢慢树立起母乳喂养信心，这有利于减少新生儿因黄疸相关原因而再入院。



足月儿黄疸早期治疗研究方案是一个从医院到家庭的三角精心护理的优秀案例，充分利用了医师、父母和助产员资源。



医疗卫生系统的回报

在惠灵顿医院，通过足月儿黄疸早期治疗研究方案目标（包括：促进母乳喂养，首次喂养粘补剂、母乳喂养评估工具等新资源引进）实现了医院的许多基础目标，从而鼓励了更多支持母乳喂养的工作者并且采取了明晰的综合护理方法来治疗患黄疸新生儿。



足月儿黄疸早期治疗研究方案承认每个新生儿都可能患黄疸，但是 Menakaya 医生认为将 BiliChek 设备作为一个综合治疗方案的一部分，“可使专家能够与新生儿父母对患黄疸的新生儿作出合理治疗决定。”在实施该方案后，足月儿黄疸早期治疗研究方案团队报道称在三个关键领域发生重大变化：减少了因黄疸再住院、减少了黄疸治疗、进行母乳喂养的母亲数量增多。“我们为孕妇制定了一个特别的计划，直到她们分娩——立即鉴别出黄疸、有效治疗黄疸并促进母乳喂养——因我们使用 BiliChek 设备，使其成为一个十分全面的方案，”Menakaya 医生说。“接受母乳喂养的新生儿面临着较高的患黄疸风险，该方案实际上提高了母乳喂养率，”Menakaya 医生说。



足月儿黄疸早期治疗研究方案数据统计表明，多个父母在护理领域有改进。在一个日历年期间，Menakaya医生汇报说再入院率从28人降到19人，入院新生儿的住院时间从87.2小时降到 45.5小时，成功母乳喂养率为81%。该方案也确保患有严重高胆红素血症的再入院新生儿得到及时治疗，从家门口到接受治疗的平均时间为77分钟。

