在英国伦敦惠灵顿医院执业的新生儿儿科医师Jideofor Menakaya医生曾制定了一个类似方案，即足月儿黄疸早期治疗研究（JETSET）方案。JETSET的基于综合医院和社区医院的诊疗计划是在一个帮助新生儿父母和新生儿战胜黄疸风险的团队方案基础上制定出来。
预防医学正处于全盛时期
由于存在其他风险因数，只采取母乳喂养的足月儿更易于暴露于高风险的黄疸环境之中，从而扩大了其他方面健康婴儿的潜在风险。美国儿科学会和足月儿黄疸早期治疗研究方案的主要目的是提倡和支持新生儿母亲采取母乳喂养。Menakaya医生的方案致力于实现两大目标：增加母乳喂养的成功率，同时减小黄疸风险——特别要注意新生儿父母和专家对于高胆红素血症和母乳喂养的焦虑。对于惠灵顿医院而言，这些基本因素证明成功匹配。“我们发现，如果一个新生儿患黄疸，我们加倍努力支持和鼓励母乳喂养”，Menakaya医生说。由于成功母乳喂养使新生儿获得了充分水合作用，从而有利于消除新生儿大小便中的胆红素。
参与诸如此类预防方案能够为新生儿父母提供前所未有的机会，以便在他们的新生儿有健康问题之前进行干预。好处的确不止这些；通过致力于解决再入院的主要问题：黄疸和喂养问题，这些方案正在对医院的关键领域产生重大影响。