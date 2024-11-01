EmboGuide
基于工作流程的栓塞导航工具
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带有 XperCT 双期采集设备的 EmboGuide 可提供首个基于工作流的工具，以引导探测和治疗肿瘤及其滋养血管。一项研究表明，EmobGuide 可探测到比标准 DSA 检测（数字减影血管造影）多出50%的滋养血管。
特点
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可以探测出比DSA（数字减影血管造影）多出50%的HCC滋养血管
带有 XperCT 双期采集设备的 EmboGuide 可提供基于工作流的工具，以引导探测和治疗肿瘤以及连接到多处病变的滋养血管。一项研究表明，EmobGuide 可探测到比标准 DSA 检测（数字减影血管造影）多出50%的滋养血管。
可以探测出比DSA（数字减影血管造影）多出50%的HCC滋养血管
带有 XperCT 双期采集设备的 EmboGuide 可提供基于工作流的工具，以引导探测和治疗肿瘤以及连接到多处病变的滋养血管。一项研究表明，EmobGuide 可探测到比标准 DSA 检测（数字减影血管造影）多出50%的滋养血管。
可以探测出比DSA（数字减影血管造影）多出50%的HCC滋养血管
带有 XperCT 双期采集设备的 EmboGuide 可提供基于工作流的工具，以引导探测和治疗肿瘤以及连接到多处病变的滋养血管。一项研究表明，EmobGuide 可探测到比标准 DSA 检测（数字减影血管造影）多出50%的滋养血管。
- 在你的导管室进行类MR病变探查 || B
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在你的导管室进行类MR病变探查
双期XperCT功能是XperCT基础上的一次革新，可以在您的肿瘤介入中心提供类MR病变图像²。DualPhase（双期）采集功能* 和DualView（双视图）功能可同时显示两个依次采集的3D图像。
在你的导管室进行类MR病变探查
双期XperCT功能是XperCT基础上的一次革新，可以在您的肿瘤介入中心提供类MR病变图像²。DualPhase（双期）采集功能* 和DualView（双视图）功能可同时显示两个依次采集的3D图像。
双期XperCT功能是XperCT基础上的一次革新，可以在您的肿瘤介入中心提供类MR病变图像²。DualPhase（双期）采集功能* 和DualView（双视图）功能可同时显示两个依次采集的3D图像。
- 快速探测与体积测量 || C
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快速探测与体积测量
具备3D病变图像分割功能，可以让术者利用此技术分割来自MR/CT及XperCT的图像。
快速探测与体积测量
具备3D病变图像分割功能，可以让术者利用此技术分割来自MR/CT及XperCT的图像。
具备3D病变图像分割功能，可以让术者利用此技术分割来自MR/CT及XperCT的图像。
- 自动探测滋养血管 || C
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自动探测滋养血管
基于3D容积图像分割功能，EmboGuide自动分析病变处滋养血管的解剖位置关系并提供分割病变部位滋养血管的建议，提供滋养血管注释及下一步治疗计划。
自动探测滋养血管
基于3D容积图像分割功能，EmboGuide自动分析病变处滋养血管的解剖位置关系并提供分割病变部位滋养血管的建议，提供滋养血管注释及下一步治疗计划。
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- 支持病变部位的导航
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支持病变部位的导航
EmboGuide在术中提供实时3D路径图导航功能。基于3D成像功能，使3D图像与实时X线透视图像进行实时叠加，实现导管的精确导航及植入物的精确栓塞。
支持病变部位的导航
EmboGuide在术中提供实时3D路径图导航功能。基于3D成像功能，使3D图像与实时X线透视图像进行实时叠加，实现导管的精确导航及植入物的精确栓塞。
EmboGuide在术中提供实时3D路径图导航功能。基于3D成像功能，使3D图像与实时X线透视图像进行实时叠加，实现导管的精确导航及植入物的精确栓塞。
- A
- 在你的导管室进行类MR病变探查 || B
- 快速探测与体积测量 || C
- 自动探测滋养血管 || C
- *DualPhase（双期）功能适用于 Allura 系统 8.2 或更高版本。它能够让 XperCT 以用户限定的时间延迟执行两个旋转扫描。
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