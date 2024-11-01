在你的导管室进行类MR病变探查

双期XperCT功能是XperCT基础上的一次革新，可以在您的肿瘤介入中心提供类MR病变图像²。DualPhase（双期）采集功能* 和DualView（双视图）功能可同时显示两个依次采集的3D图像。