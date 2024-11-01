Pinnacle³ 9,10
评分卡可简化并规范计划审批流程
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通过对比计划结果与评分卡中设定的临床目标来评估计划，然后调整计划以获得理想结果。直观的信号灯显示可使计划质量信息一目了然，从而提高了整个科室的治疗一致性。Pinnacle 9.10选配的自动计划功能模块可增速IMRT和VMAT计划。
特点
- 使用记分卡评估 || 减少计划次数
-
简化并规范计划审批
通过对比评分卡中预先达成共识的临床目标，评分卡可提供一目了然的计划质量信息，帮助医生减少计划评估所需的时间。
简化并规范计划审批
通过对比评分卡中预先达成共识的临床目标，评分卡可提供一目了然的计划质量信息，帮助医生减少计划评估所需的时间。
通过对比评分卡中预先达成共识的临床目标，评分卡可提供一目了然的计划质量信息，帮助医生减少计划评估所需的时间。
- 结果与临床目标对比 || 增加治疗选项
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结果与临床目标对比
评分卡包含靶区和危及器官的剂量和DVH目标以及容积对比目标。
结果与临床目标对比
评分卡包含靶区和危及器官的剂量和DVH目标以及容积对比目标。
评分卡包含靶区和危及器官的剂量和DVH目标以及容积对比目标。
- 以临床目标调整计划 || 增强功能
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以临床目标调整计划
评分卡可自动加载，可确保计划设计和计划评估的连续性和简易性。评分卡库提供基于RTOG指南的评分卡模板，可直接帮助用户生成基于本科室标准的评分卡。
以临床目标调整计划
评分卡可自动加载，可确保计划设计和计划评估的连续性和简易性。评分卡库提供基于RTOG指南的评分卡模板，可直接帮助用户生成基于本科室标准的评分卡。
评分卡可自动加载，可确保计划设计和计划评估的连续性和简易性。评分卡库提供基于RTOG指南的评分卡模板，可直接帮助用户生成基于本科室标准的评分卡。
- 计划质量信息一目了然 || 增强功能
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计划质量信息一目了然
评分卡是Pinnacle³ 9.10 的固有功能，无需 Pinnacle³ 自动计划许可，可用于评估多种放疗技术的治疗计划，包括三维适形放射治疗、IMRT和VAMT，并可生成与 ICRU 83规范要求一致的报告。
计划质量信息一目了然
评分卡是Pinnacle³ 9.10 的固有功能，无需 Pinnacle³ 自动计划许可，可用于评估多种放疗技术的治疗计划，包括三维适形放射治疗、IMRT和VAMT，并可生成与 ICRU 83规范要求一致的报告。
评分卡是Pinnacle³ 9.10 的固有功能，无需 Pinnacle³ 自动计划许可，可用于评估多种放疗技术的治疗计划，包括三维适形放射治疗、IMRT和VAMT，并可生成与 ICRU 83规范要求一致的报告。
- 硬件兼容性 || 增强功能
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硬件兼容性
Pinnacle³ 9.10 运行在Intel服务器平台上， 不兼容 SPARC 服务器或客户端，也不能安装基于SPARC架构（如 SB2500 及以下版本）和 Intel 架构（如 810 及以上版本）的混合服务网络中。
硬件兼容性
Pinnacle³ 9.10 运行在Intel服务器平台上， 不兼容 SPARC 服务器或客户端，也不能安装基于SPARC架构（如 SB2500 及以下版本）和 Intel 架构（如 810 及以上版本）的混合服务网络中。
Pinnacle³ 9.10 运行在Intel服务器平台上， 不兼容 SPARC 服务器或客户端，也不能安装基于SPARC架构（如 SB2500 及以下版本）和 Intel 架构（如 810 及以上版本）的混合服务网络中。
- 使用记分卡评估 || 减少计划次数
- 结果与临床目标对比 || 增加治疗选项
- 以临床目标调整计划 || 增强功能
- 计划质量信息一目了然 || 增强功能
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