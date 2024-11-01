Pinnacle³ 9,10 评分卡可简化并规范计划审批流程

通过对比计划结果与评分卡中设定的临床目标来评估计划，然后调整计划以获得理想结果。直观的信号灯显示可使计划质量信息一目了然，从而提高了整个科室的治疗一致性。Pinnacle 9.10选配的自动计划功能模块可增速IMRT和VMAT计划。