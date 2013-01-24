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咖啡类型与常见问题

一杯義式濃縮瑪奇朵

意式浓缩玛奇朵 (Espresso Macchiato)

 

30 毫升意式浓缩咖啡

少量奶泡

 

Macchiato 意为「渍印」，是表面点缀一小团奶泡的意式浓缩咖啡。虽然外表看起来像是小杯的卡布奇诺，但更为强劲香醇。

 

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