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飞利浦 Sonicare DiamondClean Smart 声波震动牙刷与应用程序

已停产

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飞利浦 Sonicare DiamondClean Smart声波震动牙刷与应用程序

HX9901/33

飞利浦 Sonicare DiamondClean Smart 声波震动牙刷与应用程序

已停产

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提供以下颜色/尺寸

白色
白色
粉色
粉色

用户手册和文档

ECO 通行证 - English (US)

  • PDF 文件, 134.3 kB
  • 25 October 2020

用户手册

  • PDF 文件, 3.7 MB
  • 30 March 2023

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